Am 2. April ist es soweit: die Erzählzeit ohne Grenzen startet wieder. Mit dabei sind 37 Autorinnen und Autoren, die bei 60 Veranstaltungen in 42 Städten und Gemeinden in der Grenzregion Hegau-Schaffhausen bis zum 10. April ihre neuen Bücher vorstellen werden.

Große Vielfalt bei Autoren

Bei der Medienkonferenz stellten Monika Bieg (Programmleiterin Bibliotheken Singen) und Oliver Thiele (Programmleiter Bibliotheken Schaffhausen) die Autoren kurz vor. Dabei wurde deutlich, dass die Vielfalt unter den Schriftstellern wieder sehr groß ist. „Wir freuen uns sehr, dass wir im April wieder zum Mekka der Literaturfreunde werden dürfen“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler.

Im Schatten des Krieges in Osteuropa möchte man aufzeigen, „dass wir beidseits der Grenzen sehr gut zusammenarbeiten“, sagte Raphaël Rohner (Stadtrat und Bildungs-, Kultur- und Sportreferent in Schaffhausen). Freie Gedanken, die in den Verfassungen beider Länder verankert sind, seien den Organisatoren dabei äußerst wichtig. Die Erzählzeit wird bereits seit dem Jahr 2010 grenzüberschreitend durchgeführt.

Eröffnung am 2. April in Singen

Die Eröffnung findet am Samstag, 2. April, ab 19.30 Uhr in der Singener Stadthalle statt. Mit dabei ist der Schweizer Kolumnist und Schriftsteller Max Küng, der seinen Roman „Fremde Freunde“ dabei hat. „Er ist ganz und gar großartig“, schwärmte Monika Bieg.

Max Küng. | Bild: Maurice Haas

Und mit der Berliner Formation Good Bait ist auch Musik geboten. Das Jazz-Quartett hat den Soundtrack für den Film „Oh Boy“ geschrieben und dafür den Deutschen Filmpreis bekommen. Moderiert wird der Abend von Bernd Kohlhepp, der als Kabarettist schon öfters in Singen gastierte. Somit steht einem unterhaltsamen Abend mit Überraschungen nichts im Wege. Der Abend wird im Live-Stream übertragen.

Einblicke in aktuelle Literatur

Die Werke von Julia Weber, Katerina Poladjan, Heinrich Steinfest und Moritz Rinke sowie 33 weiteren Autorinnen und Autoren ermöglichen den Literaturfreunden perspektivenreiche Einblicke in das aktuelle deutschsprachige Literaturschaffen.

Peter Stamm. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Mit dabei ist zum Beispiel der Gewinner des Schweizer Buchpreises 2018, Peter Stamm, sowie die aktuelle Trägerin des Deutschen Buchpreises, Antje Rávik Strubel, die in den Bibliotheken in Singen und Schaffhausen aus ihrem Buch „Blaue Frau“ liest.

Antje Rávik Strubel liest aus ihrem Buch „Blaue Frau“. | Bild: Philipp von der Heydt

Daneben erweitern vielbeachtete Debüts das Spektrum des Literaturfestivals. Mit Yade Yasemin Önder und Sven Pfizenmaier lesen beispielsweise gleich zwei der drei Nominierten für den lit.Cologne-Debütpreis 2022. Gespannt sein darf man auf Bachtyar Ali, der irakisch-kurdische Wurzeln hat und zu den Lesungen in Neuhausen und Gailingen einen Schauspieler mitbringen wird.

Wissenswertes rund um die Erzählzeit Die Autorinnen und Autoren Bachtyar Ali, Natalie Buchholz, Laura Cwiertnia, Jens Eisel, Yannic Han Biao Federer, Marie Gamillscheg, Romana Ganzoni, Heike Geißler, Berit Glanz, Ursula Hasler Roumois, Julia Holbe, Alois Hotschnig, Angelika Klüssendorf, Ariane Koch, Katharina Korbach, Max Küng, Simone Lappert, Maxim Leo, Milena Moser, Yade Yasemin Önder, Elina Penner, Sven Pfizenmaier, Katerina Poladjan, Christoph Poschenrieder, Moritz Rinke, Andrea Sawatzki, Florian Scheibe, Torsten Schulz, Leta Semadeni, Christoph Simon, Peter Stamm, Heinrich Steinfest, Antje Rávik Strubel, Judith Taschler, Julia Weber, Daniel Wisser und Mirjam Wittig. Die Städte und Gemeinden Aach, Beggingen, Beringen, Blumberg, Buchberg, Büsingen, Büttenhardt, Diessenhofen, Dörflingen, Engen, Feuerthalen, Flurlingen, Gailingen, Gottmadingen, Hallau, Hilzingen, Jestetten, Klettgau-Rechberg, Löhningen, Lottstetten, Mühlhausen-Ehingen, Neuhausen am Rheinfall, Neunkirch, Oberhallau, Öhningen, Rafz, Ramsen, Rielasingen-Worblingen, Schaffhausen, Schlatt, Schleitheim, Siblingen, Singen, Stein am Rhein, Steißlingen, Stühlingen, Tengen, Thayngen, Trüllikon, Volkertshausen, Wangen und Wilchingen. Veranstalter und Infos Veranstalter der Erzählzeit sind: Stadt Singen (Bibliotheken), Stadt Schaffhausen (Bibliotheken), Kanton Schaffhausen, Verein Agglomeration Schaffhausen.



Kontakt und Informationen: Städtische Bibliotheken Singen, Marktpassage, August-Ruf-Straße 13, Telefon (0 77 31) 85-292 oder E-Mail: bibliotheken@singen.de. Mehr Infos zur Erzählzeit ohne Grenzen gibt es hier.

Mit ihrem autobiografischen Debüt „Auf der Straße heißen wir anders“ thematisiert Laura Cwiertnia den Völkermord an den Armeniern, denn ihre Vorfahren väterlicherseits stammen aus Armenien.

Katerina Poladjan. | Bild: Carsten Koall/dpa

„Eines meiner Lieblingsbücher ist der Roman ‚Zukunftsmusik‘ von Katerina Poladjan, sagte Oliver Thiele. Sie nimmt den Leser mit nach Sibirien in die 1980er Jahre, als sich mit der Ernennung von Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der Kommunistische Partei der Sowjetunion (KPdSU) eine Zeitenwende ankündigte.

Andrea Sawatzki bei Sonntagsfrühstück

Bis auf das abschließende Sonntagsfrühstück mit der deutschen Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki am Sonntag, 10. April, um 10 Uhr, ebenfalls in der Stadthalle Singen, ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei. Andrea Sawatzki bringt ihr autobiografisches Buch „Brunnenstraße“ mit nach Singen. „Es ist ein schnörkelloses, anspruchsvolles Buch, ganz starke Literatur“, verspricht Monika Bieg.

Andrea Sawatzki. | Bild: Jeanne Degraa

Die Eröffnung sowie weitere Lesungen werden während der Erzählzeit 2022 auch als Streaming-Angebot im Internet zur Verfügung stehen. Alle Veranstaltungen werden nach den dann geltenden Schutzbestimmungen durchgeführt. Es ist auf jeden Fall mit begrenzten Kapazitäten zu rechnen. Auch könne es pandemiebedingt kurzfristig zu Programmänderungen kommen, über die dann jeweils auf der Webseite des Literaturfestivals informiert wird.