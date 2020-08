Das Telefon ist schon seit zwei Wochen abgemeldet, die Schaufenster sind mit Kartons versehen: Die Postfiliale bei Brütschs in der Singener Südstadt hat seit Freitag, 28. August, geschlossen. Am Tag zuvor bringen noch einige Menschen ihre Pakete hierhin. Künftig werden sie dafür eine andere Filiale ansteuern müssen. Michaela Brütsch weiß nach eigenen Angaben nicht genau, wie es für ihre bisherigen Kunden weitergehen wird. Seit mindestens zehn Jahren habe sie in dem Laden an der Industriestraße, Ecke Worblinger Straße, mit der Post gearbeitet, doch jetzt ist Schluss. Aus privaten Gründen schließt der Laden, Familie Brütsch bricht ihre Zelte in Singen ab.

Bild: Arndt, Isabelle

Post-Sprecher nennt nahegelegene Anlaufstellen für Kunden

Die Nachfolge ist noch nicht klar, wie Gerold Beck als Pressesprecher der Post auf Nachfrage erklärt: „Über die Art und Weise der Nachfolge gibt es derzeit Gespräche und Untersuchungen – eine Entscheidung dazu ist allerdings noch nicht gefallen.“ Die Inhaberin habe fristgerecht gekündigt. Michaela Brütsch erklärt, dass die Post demnächst ihre Möbel abholen werde.

Der Pressesprecher nennt mehrere Alternativen für Postkunden: Die nächste Packstation sei am etwa 500 Meter entfernten Aldi oder knapp einen Kilometer entfernt am Fitnesspark an der Fittingstraße. Die nächste Postfiliale mit einem vergleichbaren Angebot sei in der Georg-Fischer-Straße bei „Cigo Cigarettes and more“.

Schilder an der Tür verkünden nicht nur die Corona-Regeln, sondern auch den Abschied zum 28. August. | Bild: Arndt, Isabelle

Bleibt ein wenig Abschiedsstimmung im Geschäft: Ein Schild dankt für jahrelange Treue. Das Gebäude wird verkauft, wie Michaela Brütsch erzählt. Im Schaufenster hängt bereits ein Plakat, „Zu vermieten“ steht da samt einer Handynummer.

Kundin erinnert sich an längst vergangene Zeiten

Eine Kundin, die sich beim SÜDKURIER gemeldet hat, bedauert die Schließung besonders: Denn auch in Zeiten der Corona-Pandemie seien Brütschs immer da gewesen. Tatsächlich bestätigt die Inhaberin, dass die Nachfrage in den vergangenen Monaten unverändert gewesen sei. Die Kundin erinnert sich noch an alte Zeiten, als alle zum Kopieren zu Brütschs gegangen seien. Damals habe man noch keinen Kopierer kaufen können. Diese Zeiten sind – ebenso wie die dieses Ladens – vorbei.