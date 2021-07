Morgen eröffnet mit Hegau Küchen in der Werner-von-Siemens-Straße 25 ein neues Küchenstudio in Singen. Bereits im Namen wird die Philosophie von Geschäftsinhaber Klaus Held deutlich, wenn es um das Thema Küchenverkauf geht. „Meine Philosophie heißt Hegau“, erklärt Klaus Held. Der 54-Jährige kam als Kind in diese reizvolle Gegend und lernte sie zu lieben. Heute pflegt er hier ein Netzwerk aus Handwerkern, Monteuren und Freunden, mit denen er gerne und verlässlich zusammenarbeitet.

Klaus Held weiß was wichtig ist, wenn es um Küchen geht. Die ersten Erfahrungen sammelte der gelernte Möbelschreiner als junger Mann als Monteur bevor er vor über 25 Jahren in den Verkauf wechselte. Bei seiner Arbeit in verschiedenen namhaften Küchenstudios in der Region sammelte er zahlreiche Erfahrungen.

Mit der Eröffnung von Hegau Küchen verwirklicht Klaus Held seine eigenen Vorstellungen eines Küchenstudios, welches sich von den Mitbewerbern absetzen soll. Dabei setzt er alles auf eine Karte, um seine Philosophie des Küchengeschäftes umzusetzen. „Ich bin überzeugt davon, dass dies der richtige Weg und für mich und meine Kunden die richtige Entscheidung ist“, definiert Held seine Motivation für die Geschäftseröffnung. „Ich stehe für eine ehrliche Preispolitik“ so Klaus Held. Dabei seien ehrliche Kalkulationen und detaillierte Preisangebote wichtig. Denn oft seien Kunden überfordert, wenn es um das Vergleichen verschiedener Angebote geht. Hier setzt der Küchenexperte auf eine offene Kommunikation mit den Kunden.

Wenn es um die Planung einer neuen Küche geht, wird Klaus Held mit seinem erfahrenen Team von Hegau Küchen eine gründliche Bedarfsanalyse erstellen. Dabei soll im Rahmen des Budgets auf die individuellen Wünsche und die persönlichen Träume der Kunden eingegangen werden.

Die rund 400 Quadratmeter große Küchenausstellung gewährt Eindrücke der aktuellen Küchentrends. Hier wurde mit warmen Tönen und weichem Licht eine wohnliche Atmosphäre geschaffen. Ausgestellt sind insgesamt 13 Küchen der Marken Ballerina und Häcker mit hochwertigen Geräten. „Wir möchten alle Trends anbieten“, so Klaus Held beim Rundgang durch seine Ausstellung. Er weiß, die Kunden möchten es Zuhause wieder wohnlich und gemütlich haben. Übrigens gibt es zu den ersten zehn Küchenaufträgen ein hochwertiges Topf- und Pfannenset gratis dazu. Dieses ist besonders für in die Arbeitsplatte eingebauten Kochfeldabsaugungen geeignet. Die letzten Tage vor der Eröffnung waren bestimmt von letzten Aufbau- und Dekorationsarbeiten. Jetzt möchte das Team von Hegau Küchen mit seiner gelebten Philosophie starten und für die Kunden da sein.

Die Eröffnungsfeier

Hegau Küchen feiert am Freitag, 16. Juli und am Samstag, 17. Juli die Neueröffnung. Um den pandemiebedingten Vorkehrungen gerecht werden zu können, gibt es im Freien einen kleinen Biergarten, der zum Verweilen einlädt. Jeder Besucher erhält ein kostenloses Getränk. Am Freitag wird Hermann Haas, der für gesundes und bewusstes Essen bekannt ist, für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Am Samstag verspricht Helmut Feuerlein ein bisschen Action in der Küche. Es wird sich lohnen ihnen zuzuschauen und die neue Küchenausstellung zu besuchen.