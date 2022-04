von Jacqueline Weiß jacqueline.weiss@suedkurier.de

„Der Kurs hat mir den richtigen Weg gezeigt“, sagt Zubeda Konbos, die vor fast sechs Jahren aus Syrien gekommen ist. Sie hat in Singen mit acht anderen Frauen den Kurs „Brücken in die pädagogische Arbeit“ der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) besucht. Im Kurs festigten sich ihre Pläne für die Zukunft: Zubeda Konbos möchte im nächsten Jahr eine Ausbildung zur Erzieherin machen. Der Brückenkurs, der vom Jobcenter finanziert wird, richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund und Zugewanderte, die Interesse an einer Ausbildung zu pädagogischen Fachkraft haben. Denn im Bereich Kinderbetreuung gibt es eine große Nachfrage und die Aussichten, eine Anstellung zu finden, sind gut. Das Angebot ist ein Kooperationsprojekt von Caritas, AWO, der Stadt Radolfzell und der DAA.

Bildung und Betreuung in Deutschland

Der Kurs bereitete die Teilnehmerinnen, die aus Syrien, der Türkei, Russland und dem Iran kommen, in einem halben Jahr halbtags auf verschiedenen Ebenen auf einen pädagogischen Beruf vor. Er vermittelt kulturelles Wissen wie zum Beispiel das Verständnis von Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland. Die Frauen lernen Fachwissen wie Kinderrechte und Kinderschutz, ein Verständnis für die Rahmenbedingungen der Kinderbetreuung oder die Entwicklungsbereiche in Anlehnung an den Orientierungsplan der Kitas kennen.

Praktikum ist Teil des Kurses

Im praktischen Teil absolvierten die Frauen einmal pro Woche ein Kita-Praktikum. Der Praxistag wurde von Gabi Weschenfelder, Leiterin des AWO-Taka-Tuka-Familienhauses, mit ihnen vor- und nachbereitet. Gerade dieser praktische Teil, habe den Frauen gezeigt, ob der Beruf wirklich etwas für sie ist, so Elke Wößner, DAA-Bereichsleiterin Pädagogik und Soziales. Außerdem bekamen die Teilnehmerinnen von Marius Otte fachbezogenen Deutschunterricht.

Frauen helfen sich gegenseitig

Was aber mit das Wichtigste sei: „Die Frauen können ein halbes Jahr lang in einer geschützten Gruppe lernen, festigen ihren Berufswunsch, knüpfen Kontakte und unterstützen sich“, erklärt Lehrerin Mona Schramm. Die Teilnehmerinnen hätten ein Netzwerk geknüpft, das über den Kurs hinausreicht und können sich auch in Zukunft, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, helfen. Der respektvolle Austausch der Kulturen, das Entwickeln von Schlüsselkompetenzen, Selbstvertrauen und Selbstwahrnehmung, seien Teil des Kurses und wichtig für den Schritt ins Berufsleben gewesen. Die Frauen lernten auch Selbstmanagement, zum Beispiel wie sie mit der Doppelbelastung Beruf und Mutter umgehen können und diskutierten über die Rolle der Frau in verschiedenen Kulturen. „Da gab es einige Aha-Momente“, berichtet Mona Schramm. Die Teilnehmerinnen haben unterschiedliche Schul- oder Studienabschlüsse, doch mit gegenseitiger Hilfe meisterten sie alle Schwierigkeiten.

Viele Möglichkeiten danach

Die Teilnehmerinnen können nach dem Kurs zum Beispiel eine Ausbildung zur Kinderpflegerin, zur Erzieherin oder Tagesmutter machen. Möglich ist auch eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin anzuschließen. Der Praxisteil des Kurses zählt als Vorpraktikum in der Erziehrinnenausbildung. Ein anschließendes Bewerbungscoaching hilft beim Berufseinstieg. „Alle neun Teilnehmerinnen haben den Kurs abgeschlossen, alle konnten profitieren und gehen als Freundinnen“, bilanziert Wößner den Kurs. Er sei für alle Beteiligten ein Erfolg gewesen und wird im Herbst wieder aufgelegt.

Mona Schramm und Lisa Burmeister (von links) führen das Projekt „Migrantinnen stärken“ durch, das jetzt ebenfalls gestartet ist und von der Europäischen Union gefördert wird. Bild: DAA | Bild: DAA

Dankbarkeit für den Kurs

Alle Teilnehmerinnen dankbar, dass die den Kurs besuchen durften und wollten sich alle lobend äußern. Die Syrerin Ryma Allces Youssef sagt: „Es war eine gute Erfahrung, ich habe tolle und sehr hilfsbereite Menschen kennengelernt und habe keine Angst mehr vor den nächsten Schritten. Ich möchte danke sagen.“ Hanaa Alhajaj war in Syrien Lehrerin und möchte nun ebenfalls im Kindergarten arbeiten: Sie hat ihre Bewerbung schon abgeschickt. „Es war eine tolle Zeit, der Kurs hat uns eine eigene Richtung gezeigt“, erklärt Elif Dunas, die in ihrer Heimat Lehrerin für Geschichte war. Sie strebt eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin an der DAA an, die in Kitas Erzieherinnen bei ihrer Arbeit unterstützt. Sie möchte auf jeden Fall auch in Zukunft mit Kindern arbeiten, der Kurs habe sie in ihrer Absicht bestärkt. Zum Abschluss feierten die Absolventinnen ein kleines Fest, zu dem Jede etwas für ein Buffet beisteuerte. Das Abschluss-Zertifikat wird in in dieser Woche überreicht.

