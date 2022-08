Trotz der verordneten Einschränkungen zum Gesundheitsschutz sei es den Übungsleiterinnen und Trainern gelungen, wie es in der Pressemitteilung des Stadtturnvereins (StTV) heißt, ein vielseitiges und abwechslungsreiches Sportangebot aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln. Dies berichtete der Vorsitzende des Vereins, Hans-Peter Storz, auf der Hauptversammlung in der vereinseigenen Waldeck-Sporthalle.

Der Lohn für dieses Engagement: Die Mitgliederzahl bleibt auf hohem Niveau konstant. Über 2700 Mitglieder sind in den verschiedenen Sparten des Stadt-Turnvereins sportlich aktiv. Dabei reicht das Spektrum vom Gesundheits- und Rehabilitationssport bis zum Leistungsturnen in der Bundesliga.

Axel Leitenmair packt seit 60 Jahren an

Die Mitgliederversammlung bestätigte Storz in seinem Amt als Vereinsvorsitzender. Verabschieden musste Storz Axel Leitenmair, der in den Ruhestand geht. Ihm galt der Dank für sein Engagement für den Verein. 60 Jahre lang ist er Mitglied. Seit 1986 habe seine Leidenschaft neben dem Aufbau der Kindersportschule vor allem dem Turnen gegolten. So hat er die Geräteturner zur Bundesligareife aufgebaut und die letzten zehn Jahre zusätzlich die Geschäftsstelle des Vereins geleitet.

Für ihn werde künftig Alice Stegmiller die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen. Neuer Trainer wird Daniel Popescu, der bereits in der Bundesliga-Mannschaft des StTV mitgeturnt hatte. Verabschiedet wurde auch Rita Scuka, die über 50 Jahre als Übungsleiterin im Verein aktiv war.

Einer ist seit 80 Jahren Mitglied

Viele Mitglieder halten dem Stadtturnverein jahrzehntelang die Treue. So konnte Hans-Peter Storz Erich Merz für sagenhafte 80 Jahre und Wolfgang Weber für 70 Jahre Mitgliedschaft ehren. 50 Jahre sind Helga Kothe, Ulrich Kothe, Günter Kresse, Heinz Schnieber, Beate Steinmann und Ute Walter dabei, während Marianne Auer, Elke Klaiber, Gerhard Kohler, Christine Paul und Renate Pech vor 40 Jahren den Weg in die Waldeckhallte fanden. 32 weitere Mitglieder erhielten eine Ehrung für ihr Vereinsjubiläum von 25 Jahren.