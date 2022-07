von Sandra Bossenmaier und Paulina Daiber

Wenn die Mitarbeiter großer Industrieunternehmen in den Urlaub fahren, sind junge Aushilfskräfte sehr beliebt. Das beruht auf Gegenseitigkeit: Denn viele Schüler und Studenten verdienen sich in ihrer freien Zeit gerne etwas Geld dazu.

Bald starten die Sommerferien und in Singen und dem Hegau gibt es mehrere Möglichkeiten für Ferienjobs. Drei Firmen haben Auskunft darüber gegeben, ob sie noch Ferienarbeiter brauchen und welche Aufgaben die Aushilfen in ihren Unternehmen erwarten.

Fondium sucht dringen Unterstützung

Das Gießerei-Werk in Singen der Firma Fondium braucht diesen Sommer noch Aushilfen. Mike Hauch aus der Personalabteilung des Unternehmens berichtet, dass jedes Jahr Ferienjobber benötigt werden, da in den Sommermonaten viele Mitarbeiter im Urlaub seien. Bewerben könne man sich über das Bewerberportal von Fondium.

Hegau 1,5 Jahre Warten auf eine Glasflasche?! Leergut-Mangel sorgt im Hegau für Probleme Das könnte Sie auch interessieren

Die Tätigkeiten seien in allen Bereichen der Produktion, wodurch ein guter Einblick über die unterschiedlichen Arbeiten in einer Gießerei gegeben werden könne. Es komme auch vor, dass sich die Sommer-Aushilfen dann später entscheiden, eine Ausbildung im Berufsfeld von Fondium zu machen oder eine Festanstellung bekommen.

Bei Fondium im Singener Industriegebiet werden dringend noch Aushilfen im Sommer benötigt. Schüler und Studenten können sich über die Webseite des Unternehmens für einen Ferienjob bewerben. | Bild: Paulina Daiber

Dieses Jahr laufe die Suche allerdings sehr schlecht, äußert sich Mike Hauch. „Vor einigen Jahren haben wir nur eine Ausschreibung herausgegeben und konnten uns vor den Bewerbern fast nicht mehr retten. Jetzt fehlen uns trotz mehrerer Ausschreibungen die Bewerber“, sagt er. Er vermutet, dass es nicht nur Fondium an Aushilfen mangele.

Die Knappheit werde teils dadurch verursacht, dass viele Prüfungen durch Corona immer mehr nach hinten in die Semesterferien der Studenten rutschen. Außerdem gebe es auf dem Bewerbermarkt momentan viele Angebote, bei welchen die Löhne teilweise höher seien. „Wir zahlen unseren Ferienjobber einen guten Lohn, aber es gibt Grenzen. Die Bezahlung muss in Einklang mit den festangestellten Mitarbeitern sein“, fügt er hinzu.

Singen Das schnelle Internet in Singen rückt näher: Schon Anfang 2023 könnte die Verlegung beginnen Das könnte Sie auch interessieren

Der Engpass an schulischen und studentischen Aushilfen im Sommer sei schleichend entstanden, so Mike Hauch. Vor rund zehn Jahren habe es noch bis zu 500 Bewerbern im Jahr gegeben. In den Jahren vor der Corona-Pandemie seien es immer weniger geworden. Dieses Jahr sei es besonders schlimm: Ungefähr 40 Ferienjobber seien im Sommer bei Fondium schon eingeplant. Nur knapp die Hälfte der Aushilfskräfte, die die Firma dieses Jahr benötige, so Mike Hauch.

Aushelfen bei Lebensmittelherstellung

Laut Isabel Hörnle, Pressesprecherin bei der Nestlé Deutschland AG, bietet Maggi im Werk in Singen keine Ferienjobs für Jugendliche unter 18 Jahren an. „Für die Sommer- und Wintersaison können sich Volljährige als Aushilfe in der Produktion bewerben“, schreibt Isabel Hörnle auf Nachfrage. Solche Aushilfen werden zwischen drei und sechs Monaten beschäftigt und erhalten eine Vergütung, die deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn liege.

Aktuell seien sogar noch Aushilfsstellen für die Sommermonate offen. Während einer solchen Aushilfstätigkeit erhalte man Einblicke in die Abläufe der Lebensmittelherstellung und man komme mit verschiedenen Fachkräften in der Produktion in Kontakt, die über Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten im Werk informieren können.

Direkt hinterm Singener Bahnhof findet man eine Lebensmittelproduktionsstätte von Maggi. Dort gibt es diesen Sommer wieder Ferienjobs, allerdings nur für Personen die älter als 18 Jahre sind. | Bild: Paulina Daiber

Für Schüler, die sich für die Herstellung von Maggi-Produkten interessieren, bietet das Werk Kurz-Praktika oder Schnuppertage an. Personalverantwortliche, Ausbilder, Azubis und Fachkräfte geben dabei Orientierung bei der Berufswahl und stellen die verschiedenen beruflichen Perspektiven und Tätigkeitsfelder im Werk vor.

Singen/Hegau Was passiert, wenn der Gashahn zubleibt? Wie der Regionalversorger Thüga die Lage beurteilt Das könnte Sie auch interessieren

Neben lebensmittelbezogenen und technischen Ausbildungsberufen bietet Maggi in Singen auch Berufe im kaufmännischen Bereich an, führt die Pressesprecherin weiter aus.

Unterstützung in der Produktion

Ein weiteres Unternehmen in Singen bietet dieses Jahr Ferienjobs an: Bei dem Aluminiumhersteller Constellium können diesen Sommer Schüler oder Studenten arbeiten, so die Pressesprecherin Melanie Franzen. Allerdings gebe es nur Angebote für Personen die mindestens 18 Jahre alt sind, da Aushilfen im Schichtbetrieb arbeiten müssen. Die Mindestdauer liege bei drei Wochen.

Was muss bei Ferienjobs beachtet werden? Wer in den Schul- oder Semesterferien arbeiten möchte sollte mindestens 15 Jahre alt sein. Jeder unter 18 Jahren darf mit Genehmigung seiner Erziehungsberechtigten in den Ferien arbeiten, allerdings nur für 20 Tage im Jahr. Ein Vorteil ist, dass Schüler und Studenten während eines Ferienjobs keine Abgaben an die Sozialversicherung zahlen müssen. Ein Student über 18 darf außerdem während der Vorlesungszeit 20 Wochenstunden arbeiten, also eine klassische 450 Euro Stelle.

Laut Melanie Franzen seien die Haupttätigkeiten der Aushilfen in der Produktion. Dadurch werde ihnen auch ein erster Eindruck von Constellium und ein guter Einblick in die Produktion sowie die Ausbildungsberufe vermittelt. Die Ferienjobs bei Constellium seien laut der Pressesprecherin weiterhin beliebt.

Außerdem bekomme die Firma in einigen Fällen von Ferienjobbern auch Bewerbungen für Ausbildungsplätze. „Die Schüler und Studenten sind eine gute Unterstützung in der Urlaubszeit und übernehmen einfache und sichere Helfertätigkeiten“, sagt die Pressesprecherin.