Es ist der kleinste und – nach eigener Beschreibung – schönste der sechs Singener Stadtteile: Hausen an der Aach. Die namensgebende Flussschleife wird auf der Webseite als Sehenswürdigkeit angepriesen. Nun ist sie jedoch so gerne besucht, dass Anwohner sich beklagen. Denn was als „Hausen Beach“ bekannt sei, ziehe auch viele Gäste an, die Corona-Verordnungen missachten und ihren Müll hinterlassen. So schilderte Ortsvorsteherin Claudia Ehret dem Oberbürgermeister Bernd Häusler eines von vielen Anliegen, als dieser zum Ortsteil-Spaziergang vorbeischaute.

Beim ein oder anderen Anliegen gab es nach zweieinhalb Stunden und mehr als 6000 Schritten sogar spontane Zusagen: Auf das Bushaltestellen-Häuschen in der Straße Zum Krähen soll der Ort nicht mehr lange warten müssen. OB Häusler versprach außerdem eine bessere Kommunikation: Die könnte zwischen Rathaus und Stadtteil offener und transparenter sein, wie er einräumte. „Wir sind dran, das zu verbessern und zu intensivieren.“

Das Büro im Alten Rathaus ist zu klein – und zu öffentlich. Claudia Ehret (links) muss Unterlagen der Nachbarschaftshilfe immer erstmal hin- und später wieder wegräumen. Das kostet Zeit. | Bild: Tesche, Sabine

Mehr Raum für die Nachbarschaftshilfe

Der Bürgerverein Hausen für Hausen leistet auch in Beuren, Friedingen und Schlatt Nachbarschaftshilfe. Einige der Helfer sind auch in der Singener Nordstadt gefragt – dort gibt es die meisten Anfragen, aber kaum Helfer, wie Ehret erklärte: „Irgendwann wird es so kommen, dass wir Einsätze ablehnen müssen.“ Die Stadt könne die Organisation solcher Einsätze erleichtern: „Ein eigenes Büro ist dringendst notwendig, am besten gestern“, betonte Ehret in Doppelfunktion für den Verein und den Ort. Denn bisher arbeite sie vom Alten Rathaus aus, wo sie die sensiblen Unterlagen nicht liegen lassen könne. „Da müssen wir eine Lösung finden“, stimmte OB Häusler zu.

Singen Nachbarschaftshilfe legt los Das könnte Sie auch interessieren

Hausen wünscht sich den großen Wurf: Eine Umgehungsstraße soll entlasten

In Hausen kann man zwar am frühen Abend problemlos über die Ortsstraße laufen, doch auch der kleinste Stadtteil wünscht sich weniger Verkehr. Schon jetzt würden zwischen 1200 (Dorfstraße), 1600 (Auf dem Bohl) und 6000 (Zur Dornermühle) Autos durchfahren, sagte Ehret. Das sei für Hausen viel und würde künftig noch mehr werden. Das sagte Claudia Ehret auch mit Blick auf das geplante Baugebiet „Im Sulz 2“: „Wir wünschen uns, dass das anders erschlossen wird.“ Ziel sei eine Umgehungsstraße.

Auch Geschwindigkeiten sind ein Thema: „Die geben Gas wie blöd“, klagte Anwohner Manfred Brockhaus. „Es ist eine Zumutung“, stimmte der Hausener Norbert Baur zu. Laut OB Bernd Häusler könne man über eine Umgehungsstraße sprechen. Claudia Ehret bekräftigt: „Jetzt wollen wir den großen Wurf und gucken, wie die Unterstützung ist.“

Einige ignorieren, dass sie im Naturschutzgebiet nicht feiern dürfen

„Hausen Beach“ soll nicht schöner werden, denn das sei der Uferbereich ja schon, sondern sicherer, forderte Claudia Ehret. Achtmal habe sie 2020 die Polizei rufen müssen – doch die habe den Ort teilweise gar nicht gefunden. Und wenn sie selbst mit Menschen spreche, die dort illegal feiern, werde sie viel zu oft zurückgewiesen: Es gebe ja kein Schild, das darauf hinweise, dass man im Naturschutzgebiet kein Feuer machen darf. So eine Beschilderung habe der Gemeinderat leider abgelehnt.

Singen Kirsten Haupt und Martin Meitz erklären, warum sie im Ortschaftsrat von Hausen mitarbeiten Das könnte Sie auch interessieren

Dieses Thema begleitet den OB schon seit über 20 Jahren

Sowohl der Ausbau der Straße Junkerreute als auch des gleichnamigen Gewerbegebiets selbst liege seit Jahren auf Eis. „Wenn wir unser Gewerbegebiet erweitern würden, werden sie uns die Flächen aus den Händen reißen“, ist Ortsvorsteherin Claudia Ehret überzeugt. Die Flächen gehören der Stadt, doch die hatte noch kein Geld für die Planung: 2020 sei das Budget Corona-bedingt wieder aus dem Haushalt gestrichen worden. Ein wunder Punkt für den OB, denn das Thema Junkerreute werde schon seit 20 Jahren immer wieder aufgeschoben: „Wenn ich wieder gewählt werde, möchte ich es nicht mehr lange hören.“

Nur Geschosswohnungen? Bitte nicht in Hausen an der Aach

Wohnen wird in den nächsten Jahren ein großes Thema werden, denn das Baugebiet „Im Sulz 2“ kündigt sich an. Noch sei man am Beginn der Planung, erklärt Claudia Ehret, nachdem das vor acht Jahren geschaffene Baugebiet „Im Sulz“ bebaut sei. Nun warte man auf die Ergebnisse von Gutachten, um Hausen an der Aach im westlichen Oberdorf zu erweitern. Häusler betonte, dass es gerade in den Ortsteilen auch wichtig sei, Einfamilienhäuser zu bauen und nicht nur Geschosswohnungen.

Während andere am Sportplatz trainieren, schildert Ortsvorsteherin Claudia Ehret mit anderen Hausenern, wo der Schuh drückt. Denn hier gibt es doppelt Lärm: Von Partys und von der Autobahn. | Bild: Tesche, Sabine

Doppelt Lärm und fehlende Toiletten: Sportplatz zeigt drei Probleme

Am Sportplatz zeigten sich drei Themen der Hausener: Dort würden regelmäßig Partys gefeiert, kritisierte die Ortsvorsteherin. Da sagte OB Häusler zu, dass der kommunale Ordnungsdienst mal vorbeischauen könne.

Außerdem zeigte sich die Lärmbelästigung von anderer Stelle: In Hausen hört man die nahe Autobahn. Eine dortige Geschwindigkeits-Begrenzung würde helfen, fanden die Anwohner. „Man wird von oben nicht ernst genommen“, erwiderte der erneut kandidierende Oberbürgermeister. Er könne sich gut ein Tempolimit bis zum Hohentwiel-Tunnel vorstellen, doch auf seine Schreiben ans Bundesverkehrsministerium habe er nur eine wenig aufschlussreiche Antwort erhalten.

Schneller voran gehen soll der Bau einer Toilettenanlage in der Eichenhalle – aber nicht an der langen Seite der Halle, wie von der Stadt vorgeschlagen, sondern an der kurzen Seite, wie Ehret anmerkte.

Nicht nur für den Ortsspaziergang ist der vor zehn Jahren erneuerte Lindenplatz ein Treffpunkt. | Bild: Tesche, Sabine

Was sich bereits getan hat, beschreibt Claudia Ehret auf Nachfrage. So sei vor zehn Jahren beispielsweise sei der Lindenplatz erneuert worden: „Die Dorfmitte ist richtig schick gemacht worden“, sagt sie. Zuletzt stand auch eine Feuertreppe für die Kindergarten-Kinder an, diese kostet laut OB Häusler rund 100.000 Euro.

„Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Hausen aufholen muss“

Doch jetzt stünden neue, womöglich größere Projekte in Hausen an: Neben Neubau- und Gewerbegebiet müssten auch die Straßen Junkerreute und Aachweg ertüchtigt werden, so Ehret. In den vergangenen Jahren sei der Ort immer solidarisch mit den Nachbargemeinden gewesen, wenn dort größere Projekte angestanden haben. Aber: „Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Hausen aufholen muss.“

Claudia Ehret (Mitte) erklärt, dass die Straße zur Feuerwehr erneuert werden sollte. | Bild: Tesche, Sabine

Singen Hand aufs Herz, Bernd Häusler: Wo lief es in Singen richtig gut und bei welchen Projekten ist noch Sand im Getriebe? Das könnte Sie auch interessieren