Das Hegau-Bodensee-Klinikum (HBK) in Singen freut sich über eine neue Oberärztin: Dr. Daniela Schmitt arbeitet bereits seit 1. August im Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie.

Ihre offizielle Ernennung fand nun laut Pressemitteilung des HBK im kleinen Kreis – mit ihrem Vorgesetzten, dem Chefarzt und Ärztlichen Direktor Frank Hinder, mit Tobias Müller, Leiter des verbundweiten Geschäftsbereichs Personal und Recht, sowie Rebecca Sellmann, kaufmännische Direktorin des Hegau-Bodensee-Klinikums (HBK) – statt.

„Ganz hervorragende Kollegin“

Hinder lobte Daniela Schmitt: Sie sei eine „ganz hervorragenden und engagierte Kollegin“, mit einer breiten Ausbildung und viel Fachwissen. Er sei froh, dass Schmitt Abwerbungen widerstanden habe und dem Klinikum Singen erhalten geblieben ist.

Dass Schmitt bereit sei, auch neue Wege zu gehen, habe sie gezeigt, in dem sie ab Januar 2019 für anderthalb Jahre als Fachärztin für Anästhesiologie im Hegau-Jugendwerk ausgeholfen habe. In der dritte Corona-Welle wurde Daniela Schmitt hygienebeauftragte Ärztin ihres Instituts, zudem ist sie Qualitätsmanagement-Beauftragte für ihren Bereich.

Medizin-Studium in Freiburg

Beeindruckt vom Lebenslauf und der Karriere der neuen Oberärztin zeigte sich auch Rebecca Sellmann. Tobias Müller dankte Schmitt für ihre tolle Leistung und erklärte: „Wir freuen uns, wenn wir es schaffen, Menschen hier zu behalten und eine Perspektive zu bieten“.

Oberärztin Daniela Schmitt | Bild: Andrea Jagode

Daniela Schmitt wurde 1987 in Bad Friedrichshall geboren. Sie studierte von 2005 bis 2012 Humanmedizin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ihre Approbation erhielt sie im Juni 2012, im gleichen Monat schloss sie ihre Promotion erfolgreich ab. Im August 2012 kam sie als Assistenzärztin an die Klinik für Gefäßchirurgie am HBK Singen und wechselte ein Jahr später in die Anästhesiologie.

Die Anerkennung der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin erhielt Schmitt 2015, die Facharzt-Anerkennung erfolgte 2017. Die Anerkennung der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin bekam Daniela Schmitt 2019, 2020 folgte die Anerkennung der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin.