Der Hegau Bike Marathon gehört zu den sportlichen Großereignissen in der Region. Am Sonntag, 10. Oktober, ist es wieder so weit: Dann werden hunderte Mountainbike-Fahrer im Hegau unterwegs sein. Und einige von ihnen werden sogar um den Deutschen Meistertitel konkurrieren. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum 18. Mal statt, sie existiert allerdings schon seit 19 Jahren. Im vergangenen Jahr ist der Hegau Bike Marathon wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

„Wir sind sehr froh, dass die Veranstaltung wieder stattfinden kann“, sagte Bernd Walz. Er leitet bei der Singener Stadtverwaltung den Fachbereich Bildung und Sport und organisiert die Sportveranstaltung, ebenso wie der Strecken-Verantwortliche Uli Lutz, von Anfang an mit. Die Agentur Skyder Event und Track tritt wieder als Veranstalter auf. Walz geht davon aus, dass mehr als 1000 Teilnehmer antreten werden – allein bis Freitag seien an die 1000 Anmeldungen eingegangen. Der größte Teil von ihnen wird als Freizeitsportler an den Start gehen. Doch etwa 30 Frauen und 90 bis 100 Männer seien Profis, die in der Deutschen Meisterschaft im Mountainbike-Marathon antreten, so Walz.

Weltmeisterin fährt den Kindern voraus

Unter den Teilnehmern wird laut Angaben der Veranstalter dann auch Andreas Seewald sein, der am vergangenen Sonntag auf der Insel Elba Weltmeister im Mountainbike-Marathon wurde. Er ist auch amtierender Europameister und will im Hegau das Triple mit allen drei Titeln komplettieren. Und die Kinder, die sich am Sonntag auf die Strecke wagen, bekommen Unterstützung von Mona Mitterwallner. Die 19-jährige Österreicherin ist ebenfalls Weltmeisterin im Mountainbike-Marathon, wird bei den Kinder- und Jugendwertungen vorneweg fahren und danach noch Autogramme geben.

Singen SÜDKURIER-Leser dürfen beim Hegau Bike Marathon strampeln Das könnte Sie auch interessieren

Die Freizeitsportler gehen über Distanzen zwischen 31 und 80 Kilometer an den Start. Kinder legen kürzere Strecken auf einem Rundkurs ums Rathaus zurück. Bei der Deutschen Meisterschaft müssen Männer 98 Kilometer für die Marathon-Distanz zurücklegen, Frauen 80 Kilometer. An den Start gehen wird auch wieder ein Leserteam, das der SÜDKURIER ausgewählt hat. In diesem Jahr gehören dazu Alice Renaud, Roland Mlezko, Christian Raible, Torsten Trunz und Christian Spreu.

Für Teilnehmer wie Zuschauer gilt die 3G-Regel. Wer mit einem Corona-Schnelltest in den Zuschauerbereich auf dem Singener Rathausplatz möchte, muss ein Zertifikat mitbringen, das noch keine 24 Stunden alt ist, erläutert Bernd Walz. Ansonsten gilt der Nachweis, dass man von einer Corona-Erkrankung genesen oder gegen sie geimpft ist. An der Strecke gebe es keine ausgewiesenen Besucherbereiche, hier gelte die allgemeine Regel, zum Schutz vor einer Corona-Infektion 1,50 Meter Abstand einzuhalten, so Walz.

Der Streckenplan für den Hegau Bike Marathon im Jahr 2021. | Bild: Gora, Aldo

Auch für Autofahrer hat das Radsportereignis Folgen. Denn für das Rennen werden mehrere Straßen gesperrt. Unter anderem führt die Strecke in Hilzingen über die Bundesstraße 314, überquert mehrmals die Landesstraße 190 und verläuft in Singen über ein Teilstück der Schaffhauser Straße (B 34). In Singen sind laut Informationen der Stadtverwaltung unter anderem außerdem der Hohgarten, der von 7 bis etwa 16 Uhr voll gesperrt ist, die Schmiedstraße, die Mühlenstraße und die Kreisstraße 6125 an der Bahnunterführung Schwärzehof betroffen.