Nicht ganz anderthalb Jahre nach der Eröffnung des Cano in Singen sucht Centermanagerin Carolin Faustmann neue Herausforderungen. Sie hat die Entwicklung von der Bauphase über die Eröffnung hinaus bis jetzt begleitet. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu gehen“, erklärt Faustmann gegenüber dem SÜDKURIER. Das Cano sei auf gutem Wege und alle 85 Läden belegt, wenngleich gewisse Wechsel beständig zu beobachten seien. „Aber es sind auch schon wieder neue Verträge unterzeichnet“, so Faustmann, die künftig wieder internationaler unterwegs sein will.

Als neue Center Managerin hat Cano-Betreiber ECE jetzt Kitty Molnar vorgestellt. Sie soll die Leitung ab Mai übernehmen. „Die dynamische Stadt Singen und die wunderschöne Hegaulandschaft hat mich direkt bei meiner Ankunft begeistert. Ich freue mich sehr auf den neuen Standort. Mein Ziel wird es sein die sehr gute Zusammenarbeit mit den Cano-Partnern, Singen aktiv, City Ring und iG Singen Süd weiter fortzuführen, um den Handelsstandort Singen gemeinsam weiterzuentwickeln und die Besucherinnen und Besucher in der ganzen Stadt und im Cano willkommen zu heißen“, sagt Molnar, die – wie es in der Pressemitteilung heißt – seit 2006 bei ECE beschäftigt ist und nach Stationen in Ungarn und Österreich zuletzt das Centermanagement in der Stadtgalerie Heilbronn leitete.

Faustmann sucht neue Herausforderungen außerhalb der ECE-Familie, wie sie verrät. Dabei freue sich darauf, dass der neue Job wieder mehr internationalen Charakter hat. In der Region habe sie sich aber wohl gefühlt: „Ich bedanke mich für die sehr schöne und gemeinsame Zeit in Singen und die stets gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit“, betont Faustmann. Dass gerade Molnar das Cano übernehmen werde, freut die scheidende Managerin. „Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und sind inzwischen gut befreundet“, erzählt Faustmann.