Die Pandemiebeschränkungen neigen sich dem Ende zu und der Standortmarketingverein Singen aktiv startet wieder durch. Der Einzelhandel in der Stadt unterm Hohentwiel krempelt die Ärmel hoch: „Singen Classics“ kann am Sonntag, den 3. April, wieder stattfinden. Damit geht der erste verkaufsoffene Sonntag mit Oldtimer-Schau nach zwei coronabedingten Ausfällen wieder an den Start. Weitere Aktivitäten sollen – wie die Verantwortlichen des Standortmarketingvereins ankündigen – Ostern und vor dem Muttertag folgen, an den Samstagen von Juli bis September ist wie schon in den vergangenen zwei Jahren ein buntes Sommerprogramm in der Innenstadt geplant.

Stärke zeigen und die Stadt gemeinsam voranbringen – das war der Tenor der Vertreter des Einzelhandels und Singen aktiv, die sich zur Vorstellung des Programms „Singen Classics“ im Braun Möbel Center in der Singener Südstadt trafen. „Die verkaufsoffenen Singener Sonntage im jährlichen Wechsel unter den Themen Singener Leistungsschau und Singen Classics bedeuten für die Besucher Vielfalt“, hob Gerd Springe von Singen aktiv hervor, dass durch Bündelung der Kräfte ein reichhaltiges und wertiges Angebot mit Öffnung der ganzen Stadt möglich wird. Singen aktiv will beitragen, die Qualität und Kundenorientierung für die Stadt zu entwickeln. Gemeinsam werden Planungen und Maßnahmen erarbeitet, die Leben, Wohnen, Arbeiten und Mobilität in der Stadt betreffen.

Motto lautet „Herzlich willkommen“

Mit dabei sind auch wieder die Freunde historischer Motorfahrzeuge Hegau-Bodensee. Schon am Morgen des 3. April ab neun Uhr treffen die Oldtimer auf dem Parkplatz vor dem Braun Möbel Center ein und werden gegen elf Uhr im Corso in die Innenstadt fahren. Vorstand Joachim Petri nannte rund 100 Oldtimerfans, die sich zur zehnten „Singen Classics“ angemeldet haben. Darunter Liebhaberstücke wie ein Ford aus dem Jahr 1921 bis zu Oldtimern aus den 80er Jahren. Wie Gerd Springe ausführte, wurden nach der kurzfristigen Absage 2020 strategische Programme für die Innenstadt gestartet, die unter dem Motto „Blick nach vorn“ begannen und mit dem Programm „Herzlich willkommen in Singen“ auch 2022 weitergeführt werden. Im Mittelpunkt stünden – so Springe – Belebung und Begegnung, Stärkung des Handels in der Innenstadt und im Singener Süden. Zurück zur Normalität ist die Maxime auch bei der Stadt: „Der 3. April ist ein großer Tag für den Einzelhandel und die Bevölkerung, wir sind wieder da“, bezeichnete es Oberbürgermeister Bernd Häusler als Fingerzeig nach außen. Singen könne ein tolles Angebot präsentieren und biete mit der Gastronomie auch Wohlfühlatmosphäre. Auch die Stadt wird sich finanziell an der „Herzlich willkommen“-Strategie beteiligen.

Aktionen in der City und im Süden

Miteinander arbeiten und die Stadt voranbringen, war auch die einstimmige Meinung der Vertreter der Innenstadt und Singen Süd. Zum ersten Mal dabei werden im Cano alle 85 Shops geöffnet sein, für ein Rahmenprogamm ist auch gesorgt. Für den Ostersamstag kündigte Center-Managerin Carolin Faustmann eine Osterhasen-Aktion für Kinder an. „Es ist wichtig, dass wir Stärke zeigen“, unterstrich Philipp Künz als Vertreter des City Rings. Dirk Oehle, Vorstand von Singen Süd hob die gute Zusammenarbeit hervor und sprach von einem „Wir-Gefühl.“

Von den Kleinsten bis hin zu Schiffen auf Rädern: In Singen treffen sich wieder Oldtimer-Besitzer aus der ganzen Region. | Bild: Christel Rossner

Hans Wöhrle vom Einzelhandelsverband wies darauf hin, dass die Lager nach zwei Jahren Abstinenz voll seien. „Es ist wichtig, dass das öffentliche Leben wieder Einzug hält“, betont Wöhrle. Zweifellos habe der Einzelhandel durch Online-Käufe Einbußen erlitten. Wöhrle blickt aber mit Zuversicht und Optimismus nach vorn. Für „Singen Classics“ hätten sich die Einzelhändler mit Herzblut und Überzeugung eingesetzt.

