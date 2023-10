Hans Wöhrle ist nicht nur ehemaliger Inhaber des Singener Schuhhauses Wöhrle, sondern wie kaum ein Zweiter mit dem Singener Einzelhandel verbunden. Doch da gibt es noch einen Zweiten oder in diesem Fall einen Ersten: Helmut Wessendorf. Er war bisher Ehrenvorsitzender des Singener Handelsverbandes, dem er von 2002 bis 2014 vorstand. Jetzt haben der Präsident und das Präsidiums des Südbadischen Handelsverbandes Hans Wöhrle zum neuen Ehrenvorsitzenden ernannt.

Wöhrle war von 2014 bis 2023 schon regulärer Vorsitzender des Handelsverbands. Das Amt hat sein Sohn Falk Wöhrle übernommen, der sein Schuhhaus und das Engagement für den Einzelhandel in Singen fortführt.

Singen Wie soll Singen 2040 aussehen? Das sind die Ideen, wie die Innenstadt noch besser werden kann Das könnte Sie auch interessieren

Dass Helmut Wessendorf die Nachricht seinem Nachfolger persönlich überbringen durfte, sei für ihn eine große Freude gewesen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Der Präsidialrat des Handelsverbandes Südbaden habe mit dem Ehrenvorsitz das ehrenamtliche Engagement und die besonderen Leistungen von Hans Wöhrle gewürdigt. Er habe die Interessen der örtlichen Händler in vorbildlicher Weise in der Öffentlichkeit, in Gesprächen mit Oberbürgermeistern und gegenüber der Verwaltung vertreten.

Vermittler zwischen den Mitgliedern und Behörden

Hans Wöhrle sei als Bindeglied zwischen Singen aktiv und den Mitgliedern sowie den Behörden und Verbänden engagiert, erklärt Wessendorf. Er sei immer ansprechbar gewesen und durch seine Kompetenz seien sehr gute Verbesserungsvorschläge erarbeitet worden. Auch in den Jahren der geplanten Ansiedlung des ECE-Einkaufcenters Cano habe Hans Wöhrle mit viel Geschick die unterschiedlichen Meinungen sowie Vor- und Nachteile eines solchen Einkaufszentrums in sachlicher Form in seinem Verband und auch in der Öffentlichkeit dargelegt.

Singen Daumen hoch für die Innenstadt? So bewerten Besucher von Singen das Einkaufen, Essen und Kultur Das könnte Sie auch interessieren

Doch wer sich immer für den Handel eingesetzt hat, hört nicht plötzlich auf sich zu engagieren und zu interessieren: „Obwohl wir beide auf den Ehrenamt-Sitz gesetzt wurden, sitzen wir nicht auf dem Alterssitz“, erklärt Helmut Wessendorf in seiner Nachricht an die Redaktion. Nach wie vor seien beide stark eingebunden und sehr interessiert an der Entwicklung des Handels in Singen. Einzelhändler bleibt man offenbar, wenn der Beruf Berufung ist, eben ein Leben lang.