von Ingrid Ploss

Ein neuer Kita-Standort ist in Betrieb: Der Umbau der Immobilie auf der Berliner Straße in der Südstadt Singens ist abgeschlossen und nun eingeweiht. Das ehemals den Zeugen Jehovas dienende Haus erfuhr durch die Umgestaltung zur Kindertagesstätte eine dringend als Betreuungsangebot für Kinder benötigte, freudig erwartete Umnutzung. Schließlich gibt es auch in Singen immer noch nicht genügend Kita-Plätze. 44 Kinder können nun im neuen Haus von 7 bis 14 Uhr betreut werden.

Bürgermeisterin Ute Seifried (vordere Reihe, von links), Kita-Leiterin Alexandra Heim, OB Bernd Häusler und Leonie Braun, Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung, begrüßen bei der Einweihung die Gäste. | Bild: Ingrid Ploss

Der Eingangsbereich und die sich anschließenden Garderoben bieten genügend Platz für quirliges Kinderkleider-Wechseln, Bringen und Abholen der Kleinen durch die Eltern. Ein gemütlicher Essbereich erinnert mit Bildern an den Wänden gleichzeitig an gesunde Ernährung sowie an die wichtige Entsorgung und Trennung von Übriggebliebenem.

Ein Blick ins Innere: Der Spielbereich soll den Kindern genug Platz und viel Inspiration bieten – auch wenn es mal wuselig wird. | Bild: Ingrid Ploss

Dann öffnet sich der mit großen Fenstern ausgestattete, in Naturmaterialien gehaltene Spiel- und Aufenthaltsraum. Daran schließt sich ein Mal- und Bastelraum an, in dem sich praktischerweise gleich ein Handwaschbecken befindet. So verkürzt sich der Weg von schnuddeligen zu sauberen Fingern, und die angefangene Umsetzung einer Idee kann schnell mit sauberen Händen weiterverfolgt werden. Wassergläser zum Malen stehen so auch schneller bereit.

Singen Personalgrenzen, Stationsgrößen und Raumverteilung: Was in einer neuen Klinik besser werden könnte Das könnte Sie auch interessieren

An die Zusatzarbeiten des Personals wurde ebenfalls gedacht. Für Büro-Arbeiten, Konferenzen und Elterngespräche wurden Räume geschaffen, und zwar im oberen Geschoss. Bei der Ausarbeitung der konzeptionellen Gestaltung und Aufteilung der Räumlichkeiten arbeiteten die Erzieherinnen, besonders Leiterin Alexandra Heim, eng mit der Architektin und Bauleiterin Carola Suffin-Vogel sowie mit Gebäudemanager Christian Kezic zusammen.

Singen Muttertagskonzert der Musikschule Singen: Der Bläsernachwuchs beweist sein Können Das könnte Sie auch interessieren

Die ehemaligen Parkplätze um das Gebäude wurden zum schönen Spielplatz mit vielen Spielgeräten, Rückzugs-Ecken, Wasserlauf und viel Grün – eine Wohlfühloase für die Kinder.

Die Kinder bieten ein kleines Programm. | Bild: Ingrid Ploss

Die Stadt Singen, als Träger der Kita, kann sich freuen. Diese Freude und ihren Dank drückten Oberbürgermeister Bernd Häusler, Bürgermeisterin Ute Seifried sowie Leonie Braun, Leiterin Abteilung Kinderbetreuung, zur Begrüßung der pädagogischen Fachkräfte, Gäste aus dem Gemeinderat, Eltern mit ihren Kindern sowie der Verantwortlichen und Unterstützern des Umbaus des Gebäudes aus.

Der Spielbereich. | Bild: Ingrid Ploss

Ein kleines Programm zur Geschichte des Baus und zum Einzug gestalteten die Kita-Kinder mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker seh‘n“. Kitaleiterin Alexandra Heim stellte ihr Team vor und führte die Besucher durch das Haus.