Zu einem Großeinsatz ist die Singener Feuerwehr am Dienstagnachmittag, 15. August, im Industriegebiet ausgerückt – denn der Haselmoos-Weiher drohte leer zu laufen. Bei dem Weiher handelt es sich um ein Regenrückhaltebecken der Stadtwerke Singen. Bereits am Vormittag hatten Mitarbeiter der Stadtwerke Singen, genauer des Bereichs Abwasser, offenbar eine Entleerung des Rückhaltebeckens veranlasst. Dabei sei versäumt worden, den Wasserstand regelmäßig zu kontrollieren, sodass der Wasserpegel schnell sank.

Die Stadtwerke Singen alarmierten die Singener Feuerwehr, die mit 15 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften ausrückte, um Wasser in den Weiher zu pumpen, wie Feuerwehrkommandant Mario Dutzi auf Nachfrage mitteilt. Das war notwendig, um die Fische und Kleinstlebewesen im Haselmoos-Weiher zu retten. „Dafür haben wir Leitungen verlegt, um über Pumpen und mit dem Löschunterstützungsfahrzeug sauerstoffhaltiges Wasser in den Haselmoos-Weiher zu pumpen“, erklärt Dutzi.

800.000 Liter Wasser pro Stunde nötig

Der Einsatz dauerte bis 23.30 Uhr an. Rund fünf Millionen Liter Wasser habe die Feuerwehr bis dahin in den Weiher gepumpt. „Einen kleinen Teil haben wir aus dem Grundwasser gespeist, den Rest haben wir aus dem öffentlichen Trinkwassernetz in der Otto-Hahn-Straße entnommen“, so Dutzi. Pro Stunde seien 800.000 Liter Wasser in den Weiher gepumpt worden. Ein Wassernotstand entstehe durch die große Wasserentnahme aber nicht, sagt Mario Dutzi, der in engem Kontakt zum Wasserwerk stehe.

Der Feuerwehrkommandant beschreibt die Aktion als erfolgreich. „Der Wasserstand ist aktuell ausreichend und auch der Fischbestand konnte weitestgehend gerettet werden“, sagt der Kommandant. Schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte schwammen demnach einige tote Fische auf der Wasseroberfläche. Die Lage werde weiterhin beobachtet, so Dutzi.

Eine Stellungnahme der Stadtwerke steht noch aus. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.