Aufgrund eines Blitzschlags am Hohentwiel in der Nacht von Freitag auf Samstag – 23. Juli gegen 0.20 Uhr überträgt die auf dem Singener Hausberg stationierte Webcam momentan keine Bilder mehr. Dies berichtet die Singener Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Singen Mit einem Klick vom Hohentwiel bis zu Bodensee und Alpen sehen: Neue Webcam in Betrieb Das könnte Sie auch interessieren

Netzgerät und Modem seien zwar weiterhin am Netz, aber die Hardware scheine beschädigt zu sein. Die Stadt bemühe sich um eine rasche Instandsetzung.