Tolle Ausblicke und neue Perspektiven auf die Stadt, den Hegau und bis hin zum Bodensee und die Alpen. All das bietet seit ein paar Tagen die neue Webcam, die auf dem Hohentwiel installiert wurde. Was die Kamera alles kann, erfuhren die Gäste bei der offiziellen Inbetriebnahme im Besucherzentrum am Hohentwiel.

Das Projekt begann bereits vor fünf Jahren. „Der Verein Freunde des Hohentwiel hat die Initialzündung gegeben und zugegebenermaßen auch etwas genervt“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Doch nun sei die Stadt froh, dass die Kamera installiert ist. In den ersten Planungen sei die Kamera mit 120.000 Euro sehr teuer geschätzt worden. Doch letztendlich kostete sie nun 20.000 Euro. „Die Hälfte der Kamerakosten in Höhe von 7000 Euro hat der Verein Freunde des Hohentwiel übernommen“, so Häusler.

Alle zehn Minuten gibt es neue Bilder

Bei der Feier erinnerte OB Häusler an das Motto der Landesgartenschau 2000, als es hieß: „Aus der Stadt – Über den Fluss – Auf den Berg“. Mit der neuen Webcam bringe man nun die Stadt auf den Berg, um sie noch bekannter zu machen. Die Kamera zeigt nun 24 Stunden an sieben Tagen die Woche alle zehn Minuten Live-Bilder von Singen und dem Hegau.

Im Besucherzentrum des Hohentwiel wurde die neue Webcam präsentiert. Im Bild (von links) Jana Goosmann (Abteilungsleiterin Touristik), Catharina Scheufele (Fachbereichsleiterin Kultur), Thomas Pollok (Abteilungsleiter Information und Kommunikation), Thomas Wittenmeier und Heike Kornmayer (beide Freunde des Hohentwiel), OB Bernd Häusler, Anja Foth (Vermögen und Bau) sowie Christian Katschmanowski (Schlösser und Gärten). | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Doch nicht nur das: Jana Goosmann, die neue Leiterin der Abteilung Touristik, zeigte einige weitere Möglichkeiten. Es gebe zum Beispiel die Möglichkeit einer kleinen Zeitreise, mit der man Tage im Zeitraffer anschauen könne. „Unter der Rubrik Best shot (beste Bilder) können auch Fotos in hoher Qualität heruntergeladen werden“, so Goosmann. Eingeblendet sind auch Wetterdaten oder touristische Punkte sowie Parkplätze.

Die Kamera wurde auf dem Mast auf dem Kirchturm installiert, den die Polizei auch für Mobilfunk nutzt. „Weil wir diesen Masten nicht im Bild haben wollten, zeigt die Kamera nicht einen 360-Grad-Rundum-Blick“, so Jana Goosmann. OB Häusler dankte allen beteiligten Partnern wie Vermögen und Bau in Konstanz und dem Leiter der Abteilung Information und Kommunikation, Thomas Pollok, für die Umsetzung.

Die Webcam ist auf der Seite www.singen.de verlinkt oder alternativ zu finden unter singen.panomax.com/hohentwiel