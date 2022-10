Beim Bauvorhaben am Ziegeleiweiher wird es konkret: Die Bauherrin, die Angela Krieger Bau GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen, hat nun einen Bauantrag für das Vorhaben eingereicht. Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt (SBU) des Singener Gemeinderats hat diesen in seiner jüngsten Sitzung zur Kenntnis genommen. Patrick Wacker, Leiter der Abteilung Baurecht in der Stadtverwaltung, erklärte dem Gremium, das Bauvorhaben sei nun im Genehmigungsverfahren. Es seien nur noch ein paar bauliche Details zu klären, dann könne in den nächsten Wochen die Baugenehmigung erteilt werden.

Vorgesehen ist ein Neubau anstelle des bestehenden früheren Hotels Landerer. Das Gebäude ist marode und wird abgerissen. Stattdessen sollen fünf Wohngebäude mit jeweils acht Stockwerken entstehen, geplant sind 114 Wohneinheiten. Außerdem auf dem Plan: ein Supermarkt als Ersatz für den derzeit bestehenden Supermarkt, eine Gewerbeeinheit und eine Tiefgarage, an die alle neuen Gebäude angeschlossen werden sollen. Außerdem soll ein platzähnlicher Durchgang vom Wohngebiet zum Ziegeleiweiher samt Treppe zum Wasser entstehen.

Unternehmen baut genau, was die Stadt festgelegt hat

Wacker sagte im Ausschuss auch: „Das Bauvorhaben hält sich exakt an die Vorgaben des Bebauungsplans.“ Die Besonderheit: Der vorhabenbezogene Bebauungsplan legt sehr genau fest, was wie gebaut werden darf. Dieser war in den städtischen Gremien bereits bei früherer Gelegenheit ausführlich besprochen worden. Diskussionen gab es unter anderem, weil kein geförderter Wohnraum, besser bekannt als Sozialwohnungen, entstehen sollen. Im Durchführungsvertrag, der zum Bebauungsplan gehört, wurde danach festgeschrieben, dass 30 Prozent der Wohnungen Mietwohnungen bleiben müssen.

Außerdem hat sich das Unternehmen verpflichtet, auch Grünanlagen auf städtischen Flächen zu gestalten. Und auf den Dächern werden Solaranlagen für Stromerzeugung und Warmwasserbereitung installiert. Angesichts dieser Vorgeschichte hatten die Ausschussmitglieder nun keinen weiteren Diskussionsbedarf bei der Kenntnisnahme.