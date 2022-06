Nach mehrjährigem Aufenthalt in New York und Berlin fuhr Bianca Waechter zu ihrem ersten deutschen Vorsprechen nach Singen in die Färbe. „Als ich hier auf dem Bahnhof ankam, war ich geschockt“, erzählt sie ganz offen, dass sie sich nicht vorstellen konnte, hier länger zu bleiben. Aber ihre Meinung habe sich ganz schnell geändert, und das habe mit der Umgebung, der Natur und dem Theater Die Färbe zu tun. Im Stück „Der eingebildete Kranke“ spielt Bianca Waechter dessen Tochter Angélique.

Singen Was ist in der Singener Teestube los? Ein Blick hinter die Kulissen kurz vor dem Abschied Das könnte Sie auch interessieren

Singen habe für sie etwas ganz Besonderes, ja Mystisches, denn sie fühle sich im Kontakt mit der spirituellen Welt. „Hier kann man zu sich selber kommen, wenn man immer in Großstädten gelebt hat, gibt das Stabilität“, sagt Bianca Waechter. In der Färbe hätte sie von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt, es sei ein Glück für sie, hier ihr erstes Engagement zu haben. „Alle halten zusammen, es gibt keine Hierarchie und ich wurde offen aufgenommen“, bezeichnet sie das Theater als einen sicheren Ort. Er gebe ihr Raum, in dem sie sich künstlerisch ausprobieren könne.

Mit 18 Jahren in die weite Theater-Welt

Bianca Waechter weiß das zu schätzen. Mit 18 verließ sie ihre Heimatstadt Wien und ging nach Peru um Spanisch zu lernen. Dort wirkte sie an einem Opernprojekt mit und begann anschließend eine Schauspielausbildung in New York. „Die Stadt ist toll und gibt Energie, aber sie fordert auch Energie“, mehrere Jobs gleichzeitig seien die Regel.

Hilzingen Jetzt reicht es! Vandalen randalieren zum fünften Mal binnen weniger Wochen an Verkaufsautomat Das könnte Sie auch interessieren

Nach Ausbildung und einem Jahr Engagements lief dann das Visum aus, sie ging zurück nach Wien und für ein Theaterprojekt dann nach Berlin. „Nach fünf Jahren New York hatte Berlin als Multi-Kulti-Stadt auch seinen Reiz, aber dann kam der Lockdown“, erzählt Bianca Waechter, dass sie zwei Jahre in einer Casting-Agentur arbeitete und kleine Rollen am Maxim-Gorki-Theater und für Filmproduktionen spielte. In der Singener Färbe wird die 25-Jährige die nächste Spielzeit auf der Bühne stehen.

„Der eingebildete Kranke“ wird bis zum 15. Juli von Mittwoch bis Samstag 20.30 Uhr, an Sonntagen um 11 Uhr gespielt. Informationen unter www.die-faerbe.de.