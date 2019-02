Marcel da Rin lässt das Wort fallen, als wär's gar nichts. Littering, sagt der Koordinator der Singener Kriminalprävention, wird immer mehr zum Problem und klar, dagegen müsse man etwas machen. Die Stadträte tun in der jüngsten Ratssitzung vorsichtshalber einfach mal ganz gescheit, nicken ernst und bestätigend mit dem Kopf. Jaja, dieses Littering. Kennen wir. Eine echte Sauerei. Tatsächlich aber dürften sie sich im Zustand begriffsstutziger Unschuld befinden: Littering – was in Dreiherrgottsnamen ist das jetzt schon wieder? Und gibt es dafür nicht einen allgemein verständlichen Begriff? Immerhin wird im Laufe der Präsentation zumindest diese Frage geklärt. Littering steht für nichts anderes als Vermüllung und beginnt mit dem Wegwerfen einer Zigarettenkippe.

Überall gibt's Müll – auch in der Sprache

Tja, aber so ist das eben. Die Meere voller Plastik, haufenweise Müll auf dem Everest, Kaugummiflecken in Hegaustraße – niemand wird es wirklich wundern, dass Messies ihren Müll also auch in der Sprache ablagern. Und unternehme nur ja niemand den begrifflichen Rettungsversuch des Litterings mit Verweis auf die Wissenschaftssprache. Denn wenn man das Soziologen-Deutsch auf die Spitze treibt, dann liegt jenem Littering ein deviates (sprich: abweichendes) Verhalten zugrunde, das wiederum einer tief verwurzelten Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen ihren Ausdruck verleiht. Wobei auf die gegenläufige Tendenz des Ploggings hinzuweisen ist. Dies wiederum ist eine begriffliche Verdichtung des schwedischen "plocka upp" (steht für "aufheben") mit dem auch hierzulande bekannten Jogging.

Sag's einfach so: "Singen macht sauber!"

Um es also in einem gestelzter Satz zusammenzufassen: Die Stadt Singen will dem Littering zugrunde liegenden deviaten Verhalten mit Plogging-Aktionen entgegenwirken. Ein Unterstützer steht mit Oberbürgermeister Bernd Häusler bereits fest. Der Mann hat schon mehrfach öffentlich seinem Ärger über die allüberall feststellbare Vermüllung Luft gemacht und kommt dabei mit ganz einfachen Worten aus. So auch beim vorgesehenen Plogging. Für ihn läuft die im Sommer vorgesehene Aktion unter dem Motto "Singen macht sauber".