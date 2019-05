Obst und Gemüse sind auch wieder in der Scheffelstraße zu haben: Die Metzgerei Hertrich hat ihr Ladengeschäft erweitert und den angrenzenden Gemüseladen in die Verkaufsfläche mit einbezogen. „In Kombination mit dem bestehenden Angebot von Fleisch- und Wurstprodukten, Fisch, Käse, Salaten, Konfitüre und der hauseigenen Gastronomie ist in diesem Gebäude ein kleiner Markt entstanden“, sagt Geschäftsführer Thomas Hertrich.

In der neuen Abteilung wird im Selbstbedienungs-Verfahren mit Gemüse und Kräutern jeder Art, Obst und Früchten wie Bananen, Ananas oder Erdbeeren die ganze Palette geboten. Soweit wie möglich kommen die Produkte aus der Region von der Reichenau und der Höri. In Nähe der Kasse gelegen, stehen den Kunden die Kassiererinnen hilfsbereit zur Seite.

Mit dieser Abteilung führt der Betrieb ein Angebot fort, das schon in den 90er Jahren mit einem Obststand unter dem Vordach seinen Anfang nahm. Beim großen Ladenumbau 1990 wurde der Obst- und Gemüseverkauf dann ins Gebäude integriert.

„Nachdem der letzte Betreiber 2018 das Geschäft aufgab, äußerten viele Kunden, dass es ein Verlust in der innerstädtischen Versorgung sei“, berichtet Hertrich, der das Geschäft seit 2013 in der vierten Generation führt. Schnell habe die Familie den Entschluss gefasst, das Obst- und Gemüseangebot in das Metzgerei-Angebot zu integrieren.

Ein Jahr dauerte die Planung, „dank hervorragender Leistung hiesiger Handwerker war die Umsetzung in sechs Wochen abgeschlossen“, richtet Hertrich ein großes Lob an die beteiligten Firmen. Durch den Abriss von zwei Trennwänden gewinnt der bisherige Geschäftsraum auch optisch eine neue Dimension. „Die Metzgerei hat nicht nur ein Angebot dazugewonnen, sondern auch eine großzügigere Kassenzone erhalten“, sieht Hertrich darin einen weiteren Vorteil für die Kunden.

Öffnungszeiten:

Montag– Donnerstag 8 – 19 Uhr, Freitag 7.30 – 19 Uhr, Samstag 7.30 – 17.30 Uhr