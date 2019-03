Eine große Vermisstensuche fand in der Nacht zu Mittwoch ein glückliches Ende, wie die Polizei auf Nachfrage des SÜDKURIER mitteilt. Der Einsatz eines Polizeihelikopters hat in den Nachtstunden für Aufsehen gesorgt. Rund eine halbe Stunde leuchtete der Hubschrauber starr am Himmel stehend das Gelände am Hohentwiel aus. Weithin war der weiße Lichtkegel zu sehen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, galt die Suche einem 91-jährigen Patienten des Singener Krankenhauses, der seit den Mittagsstunden vermisst wurde. Erste Sucheinsätze mit einem Personenspürhund der Polizei und Suchhunden der Rettungshundestaffel hätten bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht zum Erfolg geführt.

Vielen fällt Hubschrauber auf

Da der Mann laut Krankenhauspersonal ohne fremde Hilfe in Gefahr sei, wurde die Suche mit dem Polizeihubschrauber fortgesetzt. Zur Unterstützung der Rettungsarbeiten am Boden leuchtete der Helikopter die Fundstelle aus der Luft aus, nachdem die vermisste Person spätabends lebend aufgefunden wurde. Der Mann konnte – wie die Polizei erklärt – ins Krankenhaus zurück gebracht werden.