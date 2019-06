Seit Ende April ist die Burgruine nach einem Felssturz aus Sicherheitsgründen für Besucher gesperrt. Vor wenigen Tagen wurde das Burgfest am 20. und 21. Juli wegen Steinschlag-Gefahr abgesagt. Jetzt können auch die geplanten Konzerte nicht auf dem Hohentwiel stattfinden.

Wincent Weiss, James Morrison, In Extremo & Fiddler‘s Green und und Dream Theater werden statt dessen auf dem Singener Rathausplatz spielen. Das teilten die Stadt Singen und der Konzertveranstalter Vaddi Concerts am Donnerstagabend mit.

Nach der Absage des Burgfestes ist auch das Sicherheitskonzept des Hohentwielfestivals noch einmal überprüft worden. Dabei stellten die Sicherheitsexperten vom Landesamt Vermögen und Bau Baden-Württemberg fest, dass es wegen des gesperrten Bereichs im Notfall zu wenig Fluchtwege und Ausweichmöglichkeiten gibt.

Die Stadt Singen hat sich daher mit dem Veranstalter Vaddi Concerts entschlossen, eine alternative Veranstaltungsfläche zu suchen.

Alle vier Konzerte werden zu den geplanten Zeiten auf dem Singener Rathausplatz stattfinden, alle im Vorfeld erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Konzerte enden um 22 Uhr, sodass die Nachtruhe für die Anwohner gewährleistet werden kann, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Konzertzeiten

Dream Theater am Montag, 22. Juli um 19 Uhr, Wincent Weiss am Donnerstag, 25. Juli um 19 Uhr, James Morrison am Samstag, 27. Juli um 19 Uhr und In Extremo & Fiddler‘s Green am Sonntag, 28. Juli um 18.30 Uhr.