Der Bürgerdialog am Tag der Deutschen Einheit hat sich in Überlingen etabliert, gut 100 Bürger waren auf Einladung des Ortschaftsrates in die Riedblickhalle gekommen. Neben dem Bericht von Ortsvorsteher Bernhard Schütz über den Stand der laufenden Geschehnisse war es auch ein Tag der Ehrungen: Für ihr großes bürgerliches Engagement wurden Wolfgang Bangert mit der Staufermedaille und Veronika Bohnert mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Überlinger Rufbus wird schon seit Monaten in Anspruch genommen

Wie Schütz berichtete, fand im September mit der Einweihung der unteren Brunnenstraße und des Kreuzplatzes ein langwieriges Projekt seinen Abschluss. Für die Anwohner gelte weiterhin der Name Brunnenstraße, der Platz heiße jetzt aber Mühlbachplatz. Mit der Gründung eines Bürgervereins im Januar 2019 konnte auch die Idee einer Nachbarschaftshilfe umgesetzt werden. Ziel des Vereins sei es, hilfebedürftigen Personen eine Transportmöglichkeit zu schaffen, wenn keine anderen zur Verfügung stehen. Rund 15 Anmeldungen für eine Ausbildung der Helferinnen und Helfer seien schon eingegangen. Der Überlinger Rufbus werde schon seit drei Monaten in Anspruch genommen, offizieller Start ist für Januar 2020 geplant.

Ende des Abbaus in der Kiesgrube Birkenbühl in zwei Jahren

Weitere Themen waren die neue Bücherei, die im Mai eingeweiht werden konnte und die dreifache Größe der alten aufweist. Sorgen bereiten dem Ortschaftsrat die Geschwindigkeitsübertretungen. Derzeit wird geprüft, ob an den Ein- und Ausfahrten auf der Kreisstraße 6158 auf der ganzen Länge eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h eingeführt werden kann. Offen ist noch die Eröffnung eines Jugendtreffs, da es an Räumen und Betreuungspersonal mangelt. Zum Thema Kiesabbau zeigte sich Schütz erleichtert. Da die Stadt Singen den Spitalwald von der Stadt Radolfzell gekauft hat und keinen weiteren Wald für Kiesexport in die Schweiz freigibt, wird es in Überlingen zu keinem weiteren Kiesabbau kommen. Schütz schätzt, dass in der Kiesgrube Birkenbühl mit dem Ende des Abbaus in zwei Jahren zu rechnen ist.

Erschließung von 15 neuen Bauplätzen

Zu einem Problem wird die Überbelegung der Riedblickhalle im Winter. Um dem TSV Überlingen als zweitgrößtem Sportverein Singens Trainingsmöglichkeiten auch in diesen Monaten zu geben, sieht Schütz im Anbau einer Gymnastikhalle eine Notwendigkeit. Der Engpass bestehe seit Jahren, merkte Schütz an – und dass die Stadt von der Überlinger Gemarkung im Gewerbegebiet Ost sehr stark profitiert habe. Einen positiven Ausgang fand die Sorge der Bürger in Bezug auf die Nahversorgung, Familie Schultze-Münchow führt den ehemaligen Markt weiter.

Kurz vor dem Start steht eine private Erschließung von 15 neuen Bauplätzen nördlich vom Stockweg. Patrick Trötschler von der Bodensee Stiftung, die sich für Nachhaltigkeit und Naturschutz einsetzt, berichtete über den derzeitigen Stand zum Thema Bienen- und Insektensterben und die Projekte und Aktivitäten der Stiftung.