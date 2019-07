von Helen Ziegler

Gekreische und Jubel brechen aus, als der Pop-Star Wincent Weiss die Bühne betritt und mit seinem Lied „Kaum Erwarten“ das Konzert beginnt. Die Fans des 26-jährigen Chartlieblings sind laut. Und sie sind geduldig, einige warten schon seit 8 Uhr morgens auf ihren Lieblingssänger. Als er dann endlich auf der Bühne steht, drängen sich die Fans dicht in den ersten Reihen. Und der Star selbst? Er sucht die Nähe seiner Fans, hüpft von der Bühne in die Menge und spaziert wenig später ohne Sicherheitsleute über den Singener Rathausplatz. Mit Mikrofon natürlich, es geht ja auch um die Musik.

Wincent Weiss wurde vor vier Jahren mit einem Coversong bekannt, seitdem ist er mit selbstgeschriebenen Titeln wie „Feuerwerk“, „Musik sein“ oder „Frische Luft“ regelmäßig im Radio zu hören. Seine Fans können jedes Wort dieser Titel mitsingen und recken die Arme im Takt der Musik von links nach rechts. Der 26-Jährige gibt seinen Fans auch Lebensweisheiten mit: „Verbringt viel Zeit mit den Menschen, die euch wichtig sind“, rät der Pop-Star in Erinnerung an seine vor eineinhalb Jahren gescheiterte Beziehung. „Die neue Platte geht eigentlich nur um‘s Daten“, beschreibt er lachend. Der Pop-Star hat also Themen und Probleme wie seine Fans auch – einschließlich der Hitze an diesem Sommerabend. Denn Schatten sucht man auf dem vorübergehenden Konzertgelände vergebens – da gibt es nur ein paar einsame Bäume, die Bühne und die Stadthalle.

Die Sicherheitskräfte halfen den teils jungen Fans bei der Hitze, genügend Wasser zu trinken. | Bild: Tesche, Sabine

Auf seiner ersten Tour vor drei Jahren spielte Wincent Weiss noch vor etwa 120 Besuchern. Jetzt waren es über 4000 Menschen – und dieser Erfolg kam für ihn ziemlich schnell. „Das ist keine lange Zeit als Musiker“, erklärt Wincent Weiss zwischen zwei Liedern. Und so schreien seine Fans schon, als er sich kurz bei Vorband Nico Laska blicken lässt. „Ich habe mich gerade gewundert, warum es so laut wurde“, witzelte Nico Laska daraufhin. „Normalerweise spiele ich so vor 20 bis 30 Leuten“, erzählt er. Dabei kennt manch einer auch ihn aus dem Fernsehen: Er war schon Kandidat bei Voice of Germany.

Nico Laska nutzte als Vorband von Wincent Weiss die große Bühne auf dem Rathausplatz. | Bild: Tesche, Sabine