Vom einst prognostizierten Geburtenrückgang ist in Singen keine Spur: „Unsere Kinderzahlen steigen weiter an“, sagte Bürgermeisterin Ute Seifried vor der Sommerpause im Ausschuss für Schule sowie wenig später dem bisherigen Gemeinderat. Das sei Grund zur Freude, aber auch eine unglaubliche Herausforderung für die Kinderbetreuung in der Stadt. „Finanziell geht es um Millionen“, erklärte die Bürgermeisterin hinsichtlich zusätzlich nötiger Plätze. Und selbst wenn diese bereit gestellt sind, braucht es Erzieher. Da gebe es schon jetzt einen Engpass.

Bedarfsquote

Ziel der Stadtverwaltung Singen ist es, 90 Prozent der Kinder betreuen zu können. Mit dieser Bedarfsquote ist der Gesamtelternbeirat für Tageseinrichtungen für Kinder in Singen (GEB) aber nicht ganz glücklich: In Baden-Württemberg rechne man mit einer Betreuungsquote von 96 Prozent für Kinder über drei Jahren. Bürgermeisterin Ute Seifried entgegnete, dass das unrealistisch sei. Es sei erklärtes Ziel, möglichst viele Kinder im Kindergarten betreuen zu lassen, auch weil das der sprachlichen und motorischen Entwicklung diene. Doch in Singen gebe es verhältnismäßig viele Menschen, die ihre Kinder lieber selbst betreuen. Als sie in Singen anfing, habe die Quote bei 80 Prozent gelegen. Für den Zeitraum von März 2018 bis Ende Februar 2019 meldet die Stadt eine Bedarfsquote von 86,6 Prozent für Kinder älter als drei Jahre. 13,4 Prozent der Kinder haben also keinen Kitaplatz in Anspruch genommen. Bei den Unter-Dreijährigen liegt die Bedarfsquote bei 34,4 Prozent.