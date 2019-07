Singen vor 2 Stunden

Ausstellungen mit kreativem Protest und Blicken ins Weltall: Das Städtische Kunstmuseum verweigert sich dem Sommerloch

Ein Künstler wettert gegen den Kunstbetrieb, ein anderer verbindet in Fotos rund um Sternwarten Wissenschaft und Kunst – das Kunstmuseum will in gleich vier Ausstellungen markante Sommer-Akzente setzen.