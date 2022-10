Seit 60 Jahren gibt es sie in Singen und der Region: Die Rock‘n‘Roll-Coverband „Ghostriders“. Dieses einzigartige Jubiläum muss gefeiert werden, dachten sich Bandleader Michael Schwendemann und seine sechs Mitstreiter und planten ein Konzert in der Gems. Doch eine kleine Unsicherheit blieb, ob in Zeiten der Corona-Pandemie alles wie geplant ablaufen kann.

Band freut sich riesig auf ein Wiedersehen

Jetzt ist die Band froh, dass sie feiern kann: Das Konzert zum Ghostriders-Jubiläum „60 Years On Stage & Time Is On My Side (1962-2022)“ findet planmäßig am Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr in der Gems in Singen statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Bandmitglieder, Ehemalige, Freunde und Fans freuen sich riesig auf ein Wiedersehen. „Ghostriders und die Ehemaligen polieren ihre Instrumente, ölen die Stimmen und das Programm steht“, berichtet Schwendemann, der die Band 1962 mitgegründet hat und seither die treibende Kraft ist.

Das erste Foto der Ghostriders kurz nach der Gründung 1962/63. | Bild: Schwendemann Archiv

Gründer waren Ministranten und Pfadfinder

Die Band gehört zur Stadt Singen, wie keine andere. Gegründet wurde sie von drei Singenern, die alle Ministranten, Pfadfinder und Gymnasiasten waren und unweit von der Herz-Jesu-Kirche in einem Keller ihren ersten Proberaum hatten. Sie verfolgten mit ihrer Musik das Ziel, dem Mief der 50er-Jahre zu entfliehen und der Schlagermusik etwas entgegenzusetzen. Es sei eine Zeit des Aufbruchs gewesen und die Ghostriders waren mit ihrer Beatmusik Teil dieses Aufbruchs, so der Bandleader.

Ihre Auftritte brachten Hallen zum Beben

Ihre Auftritte brachten viele Hallen und Pinten im Hegau zum Beben und die jungen Leute zum Tanzen. Vorbilder waren unter anderem die Rolling Stones, die im selben Jahr wie die Ghostriders gegründet wurden. Die Band hat sich über all die Jahre in unterschiedlicher Besetzung gehalten: Insgesamt 22 Mitglieder gehörten der heute siebenköpfigen Band an. Für neue Impulse sorgten die Musiker, die oft auch in anderen Bands aktiv waren. Und die Band freut sich, am Jubiläumsabend viele ehemalige Mitstreiter begrüßen zu dürfen.

2012 feierte die Band 50 Jahre Ghostriders in der Gems, jetzt sind es 60 Jahre. | Bild: Schwendemann Archiv

Konzert so gut wie ausverkauft

Wie der 75-jährige Bandleader berichtet, sei das Konzert zwar so gut wie ausverkauft, aber es gebe eine Warteliste. Immer wieder würden Gäste wegen Krankheit oder Unsicherheit absagen. Gäste seien auch mit Maske herzlich willkommen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.