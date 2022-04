von Sandra Bossenmaier

Es gibt gute Neuigkeiten: Das Naturbad Aachtal in Worblingen soll am 1. Mai in die neue Badesaison starten, die Reinigungsarbeiten im Bad sind bereits abgeschlossen. Das aus den vergangenen zwei Jahren bekannte, nicht immer reibungslos funktionierende und auch für die Gemeindeverwaltung aufwendige Online-Buchungssystem wird es nicht mehr geben. Eintrittskarten können dann wieder wie vor der Corona-Pandemie an der Tageskasse gekauft werden.

Verein und Vorstand Der Förderverein Naturbad Aachtal hat zurzeit 37 Mitglieder, Verstärkung ist jederzeit willkommen. Gegründet wurde der Förderverein am 24. Juli 2020 und ist damit der jüngste Verein im Dorf. Mit den Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen sollen öffentliche Gesundheitspflege, Sport und Lebensrettung realisiert sowie der Bekanntheitsgrad des Naturbades erhöht werden.



Der Vorstand besteht aus Lothar Reckziegel (1. Vorsitzender), Bürgermeister Ralf Baumert (2. Vorsitzender), Werner Niete (Kassierer), Susanne Breyer (Schriftführerin) und den Beiräten Wilfried Wassmer, Sonja Mielke sowie Albert Simeoni. Weitere Informationen zum Naturbad Aachtal gibt es hier.

Anmeldungen sind nicht mehr erforderlich. Außerdem soll es wieder Punktekarten und eine Zwei-Bäder-Karte, eine für das Naturbad Aachtal und das Aachbad Singen gültige Kombikarte, geben. Und es wird einen Morgen-, Abend- sowie Ganztagestarif geben. Das gaben die beiden Vorsitzenden des Fördervereines Naturbad Aachtal, Lothar Reckziegel und Bürgermeister Ralf Baumert, bei der kürzlich erfolgten Mitgliederversammlung des Vereins bekannt.

Gegründet in Zeiten von Corona

Der Förderverein Naturbad Aachtal ist ein junger Verein. Gegründet wurde er im September 2020, also bereits in Zeiten der Corona-Pandemie. In der Öffentlichkeit aktiv werden konnte der Verein deshalb bisher nicht, aber das soll sich in der bald startenden Badesaison ändern.

„Unser Förderverein möchte die Attraktivität und den Bekanntheitsgrad unseres schönen Naturbades erhöhen“, so der erste Vorsitzende Lothar Reckziegel. Weiter lobte er die einzigartige Lage in idyllischer Natur und das Baden in chlorfreiem Wasser. Der Förderverein möchte dieses Jahr endlich richtig starten und plant für den 23. Juli ein Sommerfest im Naturbad.

Maßnahmen ab Herbst

Bürgermeister Ralf Baumert berichtete am Versammlungsabend über den Zustand des Bades und die anstehenden Pläne. Die Corona-Pandemie habe die Verwaltung in den vergangenen zwei Jahren viele Nerven gekostet, und man wolle jetzt möglichst zur Normalität zurückkehren.

Geplante Maßnahmen im Naturbad seien durch die Pandemie ins Stocken geraten. Doch im Herbst dieses Jahres wolle man die Arbeiten angehen, die im nächsten Jahr fertig gestellt sein sollen. Dann stehen der Austausch der Folien in den Schwimmbecken sowie Reparaturen von undichten Stellen im Dach des Technikgebäudes an.

Technische Änderungen

Eventuell werde man die Wasseraufbereitung im Aufbereitungsbecken umorganisieren. Außerdem solle die Installation einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geprüft werden, um damit die Stromkosten zu reduzieren. Dies passt hervorragend in das Konzept des Naturbades: Es wird ausschließlich mit der Strahlungswärme der Sonne betrieben und ist somit weder von Öl noch Gas abhängig.

Die Gäste des Naturbads Aachtal dürfen sich ab der Saison 2023 auf eine neue Attraktion freuen: eine Speedrutsche. „Die Gemeinde leistet sich zum Wohle der Bevölkerung ein nicht alltägliches Bad“, dankte Förderverein-Chef Lothar Reckziegel. Für alle 1. Mai-Ausflügler hat Reckziegel noch einen guten Tipp parat: Nach einer schönen Wanderung könnten diese im Kiosk des Naturbades bei der Betreiberfamilie Aktas einkehren, etwas essen und trinken und damit einen schönen Tag ausklingen lassen.