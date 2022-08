von Sandra Bossenmaier

Frau Trombetta, das Kulturamt kündigt für Freitag, 28. Oktober, eine Nacht der Kreativen und Künstler an. Was hat es damit auf sich?

An diesem Abend werden sich von 17 bis 22 Uhr Künstler an verschiedenen Stationen im Ort präsentieren. Dabei sind auch ungewöhnliche Örtlichkeiten wie ein alter Schuppen oder eine Scheune denkbar. An jedem Ausstellungsort wird ein Künstler mit seinen Werken präsent sein. Diese sind in ihrer Präsentation völlig frei, sie entscheiden selbst, wie sie ihre Werke ausstellen und was sie ihren Gästen bieten.

Es ist also eine Art Kunsttour durch das Dorf. Wann soll diese starten?

Nach einer offiziellen Eröffnung um 17 Uhr können die Besucher durch den Ort schlendern und dabei Kunst und Kreativität genießen. Für diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind, wird es einen Shuttleservice entlang der Kunstroute geben.

Welche Künstler können denn dabei mitmachen?

Diese Veranstaltung ist für regionale Künstler gedacht. Für alle, die Kunst in jeglicher Richtung zu bieten haben. Das kann alles Mögliche sein, auch Werke der Fotografie oder Malerei, Skulpturen, Graffiti und so weiter. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Bewusst haben wir das Wort „Kreativen“ in den Titel integriert, da wir nicht nur klassische Künstler ansprechen möchten. So gehört für uns auch ein kreatives Lichtspiel zu diesem Abend.

Gibt es bereits Anmeldungen von Künstlern, die mitmachen werden?

Der Anmeldeschluss ist am 14. August. Aber schon jetzt gibt es eine gute Resonanz. Ich bin positiv gestimmt, dass das neue Format gut ankommen wird und die Nacht der Kreativen und Künstler ein großartiger Abend mit vielen imposanten Eindrücken werden wird.

Nacht der Kreativen Zum ersten Mal wird es in Rielasingen-Worblingen am 28. Oktober von 17 bis 22 Uhr eine Nacht der Kreativen und Künstler für Künstler und Kunstinteressierte geben. Falls Künstler im Ort ein eigenes Atelier oder eine eigene Örtlichkeit haben, kann dort ausgestellt werden. Oder das Kulturamt stellt einen Ort zur Verfügung für diejenigen, die Bedarf haben. Wer künstlerisch oder kreativ tätig ist und bei dieser neuen Art der Präsentation teilnehmen möchte, kann sich bis spätestens Sonntag, 14. August, beim Kulturamt Rielasingen-Worblingen unter Telefon (0 77 31) 93 21 54 oder per E-Mail an kulturamt@rielasingen-worblingen.de melden. (bos)

Ersetzt die geplante Nacht der Kreativen und Künstler die beliebte Kunstausstellung in der Talwiesenhalle?

Zunächst ja. Aber wir möchten nicht ausschließen, dass es erneut zu einem späteren Zeitpunkt diese traditionelle Ausstellung geben wird. Allerdings soll bewusst ein neues Format ins Leben gerufen werden, um die Ziel- und Interessengruppe zu erweitern. Und auch um mehr Jüngere für Kunst und Kultur zu begeistern.

Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in einer Gemeinde wie Rielasingen-Worblingen?

Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen gehört durch den dauerhaft installierten Skulpturenweg und viele weitere künstlerische Augenblicke bereits zu den attraktiven und beliebten Standorten in Sachen Kunst. Auch auf der Homepage der Gemeinde bieten wir über unsere Künstlerplattform den ortsansässigen Künstlern eine Möglichkeit, sich und ihre Arbeiten vorzustellen. Wir möchten jedoch in den kommenden Jahren das Thema Kunst noch mehr stärken, vor allem auch bei der jüngeren Generation. Denkbar wäre da beispielsweise eine Kinderkunstausstellung.