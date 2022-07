„Hast du Zeit, für ein Stück nach Singen zu kommen?“, fragte Regisseur Andreas von Studnitz bei ihr in Freiburg an. In der Färbe war eine Schauspielerin krankheitsbedingt ausgefallen und mit Sybille Denker hatte er schon häufiger zusammengearbeitet. Als freischaffende Schauspielerin passte es in ihren Zeitplan, sie kam gern und konnte sich gut in die laufenden Proben einfügen.

Singen „Als ich hier auf dem Bahnhof ankam, war ich geschockt!" – Doch dann hat sie Singen lieben gelernt

Es sei ein besonderes Theater, hatte ihr von Studnitz schon am Telefon gesagt, und dem kann Sybille Denker nur zustimmen: „Hier besteht ein hoher Anspruch und es wird hochprofessionell gearbeitet.“ Sie schätzt auch das gute Miteinander im Ensemble. Seit gut 15 Jahren arbeitet sie an Theatern, ging mit dem Zelttheater Compagnia Buffo sechs Jahre lang auf Tour, steht zusammen mit Kabarettisten auf der Bühne und ist auch als Sprecherin tätig.

Hörbücher einsprechen ist ähnlich wie Rollen lernen

Das können Kinderhörspiele, Sachtexte oder wie zur Corona-Zeit auch Hygienemaßnahmen für Theaterbesucher sein. Das sei mehr als nur ablesen und nicht zu unterschätzen: „Als Sprecher von Hörspielen erarbeitet man den Text wie eine Rolle für das Theater, man muss sich in die jeweilige Figur hineinversetzen“, erklärt die 56-Jährige. Als sie die Rolle des Hausmädchens in „Der eingebildete Kranke“ übernahm, hatten die Proben schon begonnen. „Der Teppich war gelegt“, wie sie sagt.

Das Erlernen des Textes sei eine Fleißarbeit, die eigentliche Arbeit beginne damit, sich die Rolle zu erarbeiten und in Beziehung zu den anderen Ensemblemitgliedern zu setzen. Als Neue im Färbe-Ensemble sei sie von Anfang an sehr gut begleitet worden. Sybille Denker schätzt auch das Gemeinschaftsgefühl, was durch die Unterbringung der Schauspieler in Einzelzimmern der Villa auf der Musikinsel auch für sie als Gast noch gefördert werde, sie sagt: „Man kann allein sein, aber sich auch treffen und austauschen.“

Aufführungen: Das Stück wird bis zum 15. Juli mittwochs bis samstags um 20.30 Uhr, an Sonntagen um 11 Uhr gespielt. Info unter: http://www.die-faerbe.de