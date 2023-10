Bei einem Unfall auf der Landesstraße L222 zwischen Rielasingen-Worblingen und Gottmadingen ist am Montagabend laut Polizei eine 59-jährige Ford-Fahrerin verletzt worden. Sie soll auf Höhe eines Waldweges zwischen den beiden Orten zu spät erkannt haben, dass der Wagen vor ihr verkehrsbedingt abbremsen musste.

Durch den Aufprall in das Heck des vorausfahrenden BMW eines 73-Jährigen habe sie Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte sie laut Polizei zur weiteren Behandlung in die Klinik. Den Schaden an den Autos, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, beziffert die Polizei auf jeweils rund 4000 Euro.