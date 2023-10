Trickdiebinnen haben laut Polizei am Montag im Kurgarten einen Senior bestohlen. Gegen 14.45 Uhr sprachen die beiden unbekannten Frauen den 81-Jährigen an, der in Begleitung einen Spaziergang unternommen hat. Laut Polizei habe die eine Trickdiebin die Begleiterin abgelenkt, während die andere den Mann umarmte und küsste. Dabei soll sie ihrem Opfer unbemerkt eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk entwendet haben, wie der Bestohlene Minuten nach der Begegnung feststellen musste.

Wie es im Polizeibericht heißt, soll eine Täterin etwa 1,60 Meter groß und korpulent gewesen sein. Sie habe eine weiße Bluse, dunkle Hose und das blonde Haar schulterlang getragen. Die Zweite war dunkelhaarig, etwa fünf Zentimeter größer, schlank und mit einem weißen T-Shirt und dunkler Hose bekleidet. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.