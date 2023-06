Einen sonnigen Sonntagmittag hat sich laut Polizei eine Betrügerin ausgesucht, um eine Bewohnerin in der Seniorenwohnanlage an der Gänseweide in Rielasingen-Worblingen zu bestehlen. Gegen 13 Uhr habe die Unbekannte an der Wohnungstür der 88-Jährigen geklingelt und sich weiß gekleidet als neue Pflegerin vorgestellt. Da die Seniorin gerade am Kochen war, habe sie der Fremden Einlass gewährt. Erst in der Küche habe sie die Unbekannte aufgefordert, die Türe zu schließen. Dabei ist ihr laut Polizei aufgefallen, dass die vermeintliche Pflegekraft die ganze Zeit mit ihrem Handy beschäftigt war.

Die Ermittler wollen nicht ausschließen, dass per Handy angeleitet eine weitere Person unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte. Denn als die Seniorin ins Wohnzimmer gehen wollte, habe die 88-Jährige nicht nur offenstehende Möbel und das Fehlen eines Siegelrings bemerkt, sondern auch beobachtet, wie die unbekannte Frau eilig die Wohnung verlassen habe.

Rielasingen-Worblingen Warum stehlen Diebe gezielt nur hintere Kennzeichen in Rielasingen-Worblingen? Die Polizei ermittelt Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt sucht die Polizei nach der etwa 20 bis 30 Jahre alten und etwa 1,60 Meter großen Unbekannten von kräftiger Statur mit dunklen Augen. Sie trug schwarze, streng nach hinten gekämmte Haare, und weiße Kleidung. Sie habe zudem gebrochen Deutsch gesprochen. Die Polizei rät, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.

Hinweise auf die Identität der Diebin nimmt das Polizeirevier Singen entgegen, Telefon 07731 8880.