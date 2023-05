Es ist bereits der zweite Einsatz auf dem Gnadensee innerhalb weniger Tage: Nachdem erst am Montagabend, 15. Mai, ein Sportboot im Reichenauer Hafen gesunken ist, ist am Donnerstagvormittag, 18. Mai, ein fünf Meter langes Sportboot vor der Insel mit Wasser vollgelaufen. Das bestätigt die Wasserschutzpolizei auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Die Feuerwehren Reichenau und Radolfzell sowie die Wasserschutzpolizei sind wegen eines havarierten Motorboots im Einsatz. | Bild: Feuerwehr Reichenau

Der Ort des Geschehens lag diesmal kurz vor dem Ufer zwischen Mittel- und Oberzell – direkt gegenüber von Allensbach. Wasserschutzpolizei, 18 Kräfte der Feuerwehr Reichenau, etwa 15 Feuerwehrleute der Ölwehr Radolfzell und Vertreter der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Konstanz waren kurz vor 10 Uhr an Christi Himmelfahrt im Einsatz.

Was ist passiert? Wurden Personen verletzt? Andreas Raaf, Pressesprecher des Präsidiums Einsatz der Wasserschutzpolizei, gibt Entwarnung. Das Sportboot sei aufgrund von Wind und Wellengang mit Wasser vollgelaufen und teilweise abgesunken.

Wie die Feuerwehr Radolfzell dem SÜDKURIER am Telefon mitteilte, seien auch Öl und Benzin aus dem Motor ausgelaufen. Anfangs war noch nicht klar, ob der See durch auslaufenden Betriebsstoff verunreinigt wurde. Diese Befürchtung bestätigte sich jedoch nicht, wie Thomas Baumgartner, Pressesprecher der Feuerwehr Reichenau, berichtet.

Lediglich das Wasser im Boot hatte sich mit Kraftstoff vermischt, so Baumgartner. Die Feuerwehrleute der Wehren Radolfzell und Reichenau pumpten das verunreinigte Wasser – etwa 1500 Liter – in Spezialbehälter um. Dieses Gemisch werde später von einer Fachfirma entsorgt, so Baumgartner.

Das Sportboot wurde dann ausgewassert, auf einen Trailer verbracht und „an Land in Sicherheit gebracht“, sagt Thomas Baumgartner. Kurz nach 13.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Baumgartner hebt noch einmal hervor: „Es bestand keine Gefahr für das Gewässer.“