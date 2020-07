von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurde eine Streife des Polizeireviers Konstanz am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr zu einer Ruhestörung in den Schwyzerweg auf der Insel Reichenau gerufen. Dort angekommen wurde die Streifenwagenbesatzung direkt von zwei Männern im Alter von 40 und 32 Jahren attackiert. Beide waren zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert.

Allensbach Allensbacher Polizei wird zu einem Streit gerufen und findet Messer, ein Beil sowie eine Schreckschusswaffe Das könnte Sie auch interessieren

„Erst durch den Einsatz von Pfefferspray und Hinzuziehung weiterer Beamter konnte die Lage beruhigt werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die zwei Männer wurden in Gewahrsam genommen. Sie wurden wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt.