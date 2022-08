Radolfzell vor 4 Stunden Wer hat Beobachtungen gemacht? Autos stoßen auf der Bundesstraße 33 beim Spurwechsel zusammen Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach und Radolfzell ereignet hat.

Verliebtes Kuscheln im Abendlicht: Zwei Störche bei ihren Zuneigungsritualen in ihrem Nest. Unser Foto ist in Möggingen entstanden, wie das Dach der Kirche im HIntergrund belegt. Das Storchennest befindet sich auf dem Dach der BUND-Geschäftsstelle in Möggingen, dass erst kürzlich von Mitarbeitern und freiwilligen Helfern Instand gesetzt wurde (der SÜDKURIER berichtete). Nun ist es bereits von einem Storchenpaar bezogen worden. Der Nestbau indes scheint noch nicht weit fortgeschritten zu sein, denn die sichtbaren Zweige stammen noch aus den Vorbereitungen der Naturschützer. Bild:Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald