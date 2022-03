von Petra Reichle

Monoskibob-Fahrerin Anna-Lena Forster ist zurück in ihrem Heimatort Stahringen. Die 26-Jährige hat bei den Paralympics in Peking vier Medaillen geholt: Gold in der Super-Kombination und im Slalom sowie Silber bei der Abfahrt und im Super-G. Zur Begrüßung brachten die Ortschaftsräte Susanne Siber, Michael Hamburger und Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann ein Willkommens-Banner an.

Paralympics So blickt die vierfache Medaillengewinnerin Anna-Lena Forster auf die Paralympics zurück Das könnte Sie auch interessieren

Um die überragenden Erfolge der Stahringer Sportlerin bei den Paralympischen Spielen gebührend zu feiern, aber auch um allen Bürgerinnen und Bürgern die Chance zu geben, Anna-Lena Forster persönlich zu gratulieren, lädt der Ortschaftsrat zu einem Empfang und zu einem Willkommensfest ein. Dieses soll am Samstag, 26. März, um 16 Uhr auf dem Stahringer Dorfplatz stattfinden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen.