Gegen 20 Bewerber aus ganz Deutschland hat sich Erik Hörenberg (50) als neuer Fachbereichsleiter Kultur bei der Stadt Radolfzell durchgesetzt. Er übernimmt den Posten von Angelique Tracik, die als neue Leiterin des Kulturamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf tätig sein wird. Den meisten Radolfzellern ist Erik Hörenberg längst bekannt, denn er ist seit sechs Jahren der Leiter des Tagungs- und Kulturzentrums Milchwerk. „Das Milchwerk ist heute ein großes Aushängeschild für Radolfzell“, lobt OB Simon Gröger die bisherige Arbeit Hörenbergs.

Überblick und Vision

Seine neue Aufgabe sei es, bei der kulturellen Arbeit in der Stadt nicht nur den Überblick zu behalten, sondern auch eine klare Vision für die Zukunft zu haben. Hörenberg ist nun der Vorgesetzte von 55 Mitarbeitern und verfügt über ein jährliches Budget von sechs Millionen Euro. „Es ist eine interessante und vielseitige Tätigkeit und das auch noch in meiner Heimatstadt“, erklärt der 50-Jährige die Motivation für seine Bewerbung.

Seit 2003 lebt er in Radolfzell und sein kulturelles Steckenpferd ist die Musik. Das Studium der Schulmusik und Germanistik sowie eine Dirigentenausbildung absolvierte er an der Musikhochschule Trossingen. Mehrere Stationen plus ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre führten ihn in die freie Musikwirtschaft.

Kulturkonzept 2030

Doch sieht sich Hörenberg für jede Art der Kultur, nicht nur für die Musik, verantwortlich. Für das Jahr 2022 sieht er es als Hauptaufgabe seiner Abteilung das Kulturkonzept 2030 auszuarbeiten und bis zum Herbst/Winter in den politischen Gremien vorzustellen. Außerdem möchte er die Vernetzung von Kulturschaffenden verbessern.

Konkret zu Veranstaltungen und Projekten könne er allerdings noch nichts sagen, da die Corona-Pandemie noch immer für viel Unsicherheit sorge. „Ein konstruktiver Umgang mit der Pandemie wird uns noch lange beschäftigen“, sagt Erik Hörenberg. Die Stelle als Leiter des Milchwerks ist bereits ausgeschrieben. „Wir wollen schnell eine Nachfolge finden“, so Gröger.