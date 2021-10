von pm

Rund ein Jahr musste die Stadtkapelle ihre Konzerte wegen der Pandemie einstellen. In diesem Jahr ist es aber wieder so weit: Die Musiker stehen am Sonntag, 7. November, wieder im Milchwerk auf der Bühne.

Laut Mitteilung der Stadtkapelle geht es bei dem Herbstkonzert um das Thema Heimattage, die Radolfzell in diesem Jahr belebt haben. Das Programm nehme sich des Begriffs Heimat in allen seinen Facetten an.

Heimat ist Bindeglied für alle Stücke

Die unterschiedlichen Stücke, die die Kapelle spielen wird, werden dabei laut Mitteilung dadurch miteinander verbunden, dass sie Dinge wie Ortsverbundenheit, lokale Identität und Kultur sowie Heimatgefühl und Heimaterfahrung zum Ausdruck bringen. Geleitet wird die Kapelle von Kuno Rauch.

Das wird zu hören sein

Eröffnet wird das Konzert mit Philip Sparkes Jubilee Overture. Es folgt Finlandia von Jean Sibelius. Der Komponist setzt sich in dem Werk musikalisch mit seiner Heimat auseinander. Das Stück passt also perfekt zum Thema des Konzertes.

Mit dem berühmten Pomp and Circumstance, die heimliche britische Hymne aus der Feder Edward Elgars geht es weiter. Jay Chattaways Mazama danach gibt Einblicke in die authentische Identität eines Eingeborenenstamms. Das Stück sei von einer engen Bindung zur heimatlichen Gemeinschaft und zur Natur geprägt.

Reisen in die 80er und 90er

Darauf folgt das Stück Scenes about German Folk Songs. Die Stadtkapelle möchte mit Walter Ratzeks Werk bekannte deutsche Volkslieder neu in Szene setzen, so die Mitteilung weiter. Mit John Williams‘ Musik zum emotionalen Filmklassiker E.T gibt es eine Reise in die 80er.

Öhningen Öhningen wurde zum Landmusikort des Jahres gekürt – und feiert mit viel Musik Das könnte Sie auch interessieren

Der Film behandelt das Thema Heimat und Fremderfahrung. Das Finale bildet Robin Hood – König der Diebe. Michael Kamens‘ Musik zum Kinohit der 90er-Jahre handelt von Solidarität mit dem Volk, von Treue zur Heimat und von der Verteidigung gegen unrechtmäßige Fremdherrschaft.

Das Konzert am 7. November startet um 18 Uhr im Radolfzeller Milchwerk. Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene, Schüler und Studierende zahlen 8 Euro. Eine vorherige Buchung unter http://www.stadtkapelle-radolfzell.de ist erforderlich.