Wenn sich Radolfzeller Vereine zusammen tun, schaffen sie in der Regel großes. Nachdem die Tourismus und Stadtmarketing GmbH Radolfzell das Altstadtfest bereits Anfang des Jahres abgesagt hatten, wollten sich zumindest die Narrizella Ratoldi nicht so ganz damit abfinden. „So ganz kommentarlos wollten wir das Altstadtfest nicht unter den Tisch fallen lassen“, sagt Zunftpräsident Martin Schäuble.

Drei Vereine tun sich zusammen

Doch richtig konkret wurde es erst vor drei Monaten, als sie Mitstreiter suchten, um eine Alternative für das erste Septemberwochenende zu planen. Und diese waren schnell gefunden: Der HSC Radolfzell und die Assels werden zusammen mit der Narrizella für ein Altstadtfest im Kleinen sorgen. Genannt haben sie es Gässlefescht, weil es in der Gasse vor dem Zunfthaus, der Kaufhausstraße, stattfinden wird. Am Samstag, 3. September, ab 11 Uhr, geht es los.

Zum Altstadtfest Das Altstadtfest findet traditionell am ersten Septemberwochenende statt. Wegen der Pandemie wurde es nun zwei Jahre nicht gefeiert. Und weil die Lage im Winter 2021 noch unsicher aussah, hatte die Tourismus und Stadtmarketing GmbH es vorsorglich schon einmal abgesagt. Das Fest brauche viel Vorlauf und die TSR hätten nicht die Kapazitäten, es im laufenden Jahr nebenher zu organisieren. Die Alternative Gässlefescht soll laut den beteiligten Vereinen nicht unbedingt eine einmalige Geschichte bleiben, sondern könnte den Jahreskalender der Stadt ergänzen, so Martin Schäuble. Allerdings nicht am ersten Septemberwochenende. Denn das gehört ab 2023 wieder dem Altstadtfest.

Ein bisschen sei es auch wie eine Rückkehr zu den Wurzeln des Altstadtfestes. „Früher haben Vereine und der Handel das Fest zusammen ausgerichtet“, erinnert sich Martin Schäuble. Und jetzt würden wieder Vereine zusammenarbeiten, um das Gässlefescht auf die Beine zu stellen.

Dabei ist allen wichtig zu betonen, dass sie auch die Finanzierung der Veranstaltung gemeinsam planen und kein Verein eine eigene Kasse habe. Alles werde gemeinsam erwirtschaftet, abgerechnet und am Ende werde auch gemeinsam entschieden, was mit dem Geld – falls es einen Gewinn geben sollte – passieren solle.

Arbeitsteilung ist gefragt

Trotz der betonten Gemeinsamkeit gibt es dennoch eine Arbeitsteilung beim Fest. Für das leibliche Wohl sorgt die Narrizella. Neben den Klassikern der Stadtfeste wie Bratwurst und Co. versucht auch die Narrenzunft mit der Zeit zu gehen und hat dieses Mal auch eine vegetarische Alternative im Angebot. Dass keiner durstig bleibt, dafür sorgen die Handballer des HSC. Diese werden sich um den Nachschub an Bier, Wasser und anderen Getränken kümmern. Und für die Cocktails sind die Assels zuständig.

Die Assels sind ein Zusammenschluss passionierter Fußballer, die in der Vergangenheit immer am Altstadtfest eine Cocktailbar betrieben und mit dem Gewinn einen guten Zweck im Raum Radolfzell unterstützt haben. Mit den Mixgetränken haben sie also viel Erfahrung.

„Wir freuen uns hier dabei sein zu können. Hier am Zunfthaus ist es für uns besonders klasse, da wir die gesamte Infrastruktur des Hauses nutzen können. Das erleichtert vieles“, sagt Sven Beierer von den Assels. Auch Linus Vögele vom HSC Radolfzell schließt sich dieser Aussage an. Am Zunfthaus zu arbeiten statt hinter der Burg, wo die Handballer sonst ihren Stand hätten, sei definitiv ein Vorteil.

Vereine können viele Helfer gewinnen

Unterstützt wird der kleine Verein der Assels, der aus rund acht Mitgliedern besteht, tatkräftig von Familie und Freunden. Dennoch werden sie etwa 20 Helfer haben. Auch der HSC rückt mit 30 Mann an. Überhaupt sind alle drei Vereine stolz, trotz Ferienzeit rund 80 Helfern mobilisieren zu können. Und auch hier steht der Gemeinsinn im Vordergrund: Wo viel los ist, packen alle mit an.

Musikalisch wird das Gässlefescht tagsüber von der Narrenmusik und Holzhauermusik begleitet. Abend spielt dann die Oldie Band Veteranilli. Doch ist nicht nur für Essen, Getränke und Musik gesorgt. Ab 14 Uhr gibt es ein Familienprogramm, bei dem vor allem Kinder auf ihre Kosten kommen können.

Buntes Programm für die Kinder

Neben Kinderschminken und einem Bobbycar-Rennen soll ein Spieleparcour aufgebaut werden, den die Kinder durchlaufen können. Wer alle Stationen gemeistert hat, bekommt ein kleines Geschenk. Organisiert wird das Familienprogramm von der Hansele-Gruppe der Narrizella. Die Handballer des HSC laden zum Dosenwerfen – natürlich mit Handbällen – ein.