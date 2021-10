von Petra Reichle

Anderer Standort, gleiche Themen: Nach Liggeringen war Oberbürgermeister Martin Staab beim Ortsteilrundgang in Stahringen. Er wurde von einem Dutzend Bürger begleitet. „Ich möchte den Ortsteil mit Ihren Augen sehen“, so Staab. Ähnlich wie in Liggeringen waren es vor allem die teils maroden Straßen und Wege, aber auch eine sanierungsbedürftige Halle, die die Bürger bemängelten.

Aktuell wird zwar die Stahringer Hauptstraße, für die die Verantwortung als Kreisstraße beim Land liegt, grundlegend saniert. Mindestens genauso dringend wäre jedoch die Sanierung der Homburgstraße und der Straße „Zum Böhlerberg“. Diese ist Teil des Radweges zwischen Radolfzell und Stockach und aufgrund zahlreicher Schlaglöcher nicht sicher befahrbar.

Ebenso sanierungsbedürftig ist die Homburghalle mit veraltetem Boden und undichtem Dach. Staab verwies erneut auf die Prioritäten.

Markelfinger Halle steht oben auf der Liste

Während Liggeringen ab 2023 mit einer Sanierung rechnen könne, wird es in Stahringen erst ab 2025 der Fall sein. Grund sei der bereits vielfach diskutierte Beschluss des Gemeinderats, den Neubau der Markelfinger Halle mit zwölf Millionen Euro zu finanzieren.

Schneller könnte es zumindest mit den fehlenden Parkplätzen an der Halle gehen. Aktuell stehen lediglich fünf Parkplätze zur Verfügung. Eine Rasenfläche könnte zusätzliche Parkplätze schaffen, so der Vorschlag von Seiten der Bürger.

Schneller soll es zudem beim Toilettenhäuschen auf dem 2019 fertiggestellten Dorfplatz gehen. Hier hat der Ortschaftsrat einen Antrag gestellt, die Mittel für die Umsetzung in den Haushalt 2022 vorzuziehen.

Auch Fahrkartenpreise waren Thema

„Was muss ich mitnehmen für die nächsten acht Jahre?“, hatte Martin Staab zu Beginn gefragt. Neben Straßen und Halle kamen auch Themen wie die Monatskarten der Bahn – tägliche Einzelfahrscheine sind günstiger als eine Monatskarte – und eine bessere Anbindung an das Busnetz zur Sprache.

Beim Spaziergang waren Teilnehmerzahl und Themen überschaubar. In den Ortsteilen wartet viel Arbeit auf den nächsten Bürgermeister.