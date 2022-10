von Simon Wöhrle

Die Energiepreise sind hoch, alles wird teurer. Was Verbrauchern Sorgen bereitet, gibt auch den Unternehmen zu denken. Energiehungrige Produktionsmaschinen können nicht einfach auf Sparbetrieb gesetzt werden, große Hallen und Büroräume müssen geheizt werden. Wie gehen produzierende Unternehmen in Radolfzell mit der aktuellen Lage um?

Gaienhofen Vor dem Gulasch kommt das Eingemachte: Der SÜDKURIER fühlt Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn Das könnte Sie auch interessieren

Entspannung bei Hügli

Dirk Balzer, Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers Hügli Deutschland, zeigt sich gelassen. Die Energiepreise seien natürlich ein Thema, allerdings würden die langfristigen Verträge noch laufen. „Die volle Wucht“ der Preiserhöhungen, wie Balzer es beschreibt, habe man noch nicht gesehen. Und selbst wenn sie dann unausweichlich kommen werden: Für die Fertigung in Radolfzell seien die Energiekosten nicht bedeutend.

Dirk Balzer, Geschäftsführer von Hügli Deutschland. | Bild: Simon Wöhrle

„In der Gasthematik waren wir von Anfang an ziemlich entspannt, weil wir im Produktionsprozess sehr wenig Gas brauchen“, sagt Balzer. Tatsächlich mache die Gebäudeheizung den größten Teil des Gasbedarfs aus. Hier seien bereits Vorkehrungen getroffen worden, um im Notfall – also bei akutem Gasmangel – auf Öl umzusteigen und so zu heizen.

Für die Produktion in Radolfzell benötigt Hügli nur sehr wenig Gas. | Bild: Simon Wöhrle

Darüber hinaus seien dennoch Einsparmaßnahmen getroffen worden. Darunter etwa die Begrenzung der Gebäudeheizung auf 19 Grad oder das Abschalten der Außenbeleuchtung. Außerdem werde auch bei den Mitarbeitern darauf geachtet, dass etwa Licht nicht unnötig eingeschaltet sei.

Gestiegene Gaspreise Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft haben sich die Börsenpreise für Gas seit Beginn des Jahres 2021 zum Stand August 2022 nahezu verachtfacht. Durch langfristige Verträge kommen die Preisentwicklungen nur mit Verzögerung an. Aktuell plant die Bundesregierung Entlastungen bei Gaspreisen sowohl für Privatverbraucher als auch für Unternehmen.

Es gebe durch die Energiekrise womöglich sogar positive Umstände für Hügli. Zumindest bereitet der Geschäftsführer sich auf eine steigende Nachfrage vor. Denn Klassiker wie Tütensuppe hätten den entscheidenden Vorteil, dass sie auch bei Raumtemperatur gelagert werden können und lange haltbar sind. Gerade in Krisenzeiten seien sie daher bei den Verbrauchern gefragt. Von Absätzen wie im Jahr 2020 geht Balzer allerdings nicht aus.

Spürbarer Kostendruck

An dem Pumpenhersteller Allweiler sind die höheren Energiekosten nicht vorbeigegangen. Mit Gegenmaßnahmen wolle man dem Kostendruck entgegenwirken, so die Antwort des Unternehmens. „Gelingt das nicht, sind wir gezwungen, die Kosten an die Kunden weiterzugeben“, heißt es weiter. Ein energieintensiver Produktionsbereich sei die eigene Gießerei, wo hohe Hitze für den Betrieb nötig ist. Hier werde man vorbereitend tätig.

Allweiler kehrt von der Gasheizung zurück zum Öl. | Bild: Marinovic, Laura

Um sich auf die Situation einzustellen und sich für eine mögliche Verschärfung zu rüsten, sei Allweiler dabei, bestehende Gebäude besser zu isolieren. Vor wenigen Jahren sei die Heizung auf Gas umgestellt worden – nun gehe man zurück zum Öl. Wenn die Energiepreise weiterhin hoch bleiben, könne das einen „Nachteil für unsere Wettbewerbsposition gegenüber Regionen mit geringeren Energiekosten“ darstellen, heißt es vom Unternehmen.

Sparmaßnahmen zum Ausgleich

Unterwäschehersteller Schiesser ist laut Geschäftsführer Andreas Lindemann „seit Ausbruch der Pandemie mit Lieferschwierigkeiten und höheren Beschaffungskosten konfrontiert“. Nun kommen die erhöhten Energiekosten noch hinzu. Die höheren Kosten für die Herstellung könne nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden. Für Schiesser bleibt also weniger Gewinn. Das wolle man „mittels alternativer Beschaffungswege und generellen Sparmaßnahmen“ so gut wie möglich auffangen.

Unterwäschehersteller Schiesser setzt auf Sparmaßnahmen um durch die Krise zu kommen. | Bild: Marinovic, Laura

Teil dieser Maßnahmen sei die Installation von zwei Fotovoltaikanlagen, die auf den Gebäuden in Radolfzell installiert wurden. Weiter soll Verpackungsmaterial reduziert oder ganz vermieden werden, beziehungsweise auf recyclingfähige Materialen umgestellt werden. Insgesamt zeigt sich der Geschäftsführer überzeugt davon, dass das Unternehmen „aufgrund der bereits getroffenen sowie geplanten Maßnahmen gut durch die aktuelle Krise kommen wird.“