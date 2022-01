Der Kabarett-Winter 2022 geht von Februar bis März in die 33. Runde. Den Anfang macht am 11. Februar Lisa Feller mit ihrem Programm „Ich komm‘ jetzt öfter!“. Die Powerfrau aus Münster ist seit ihren Auftritten in der Schillerstraße 2009 zum Inbegriff für gute Improvisations-Komik geworden, heißt es in einer Presseinformation.

Lisa Feller | Bild: Veranstalter

Am 18. Februar kommt Uli Masuth mit seinem Programm „Mein Leben als Ich“ ins Milchwerk. Masuth ist ein fantastischer Beobachter, ein bissiger Formulierer und Meister des rabenschwarzen Humors. Besucher erwartet ein Kabarett-Abend mit Musik, ohne Gesang, aber politisch.

Uli Masuth | Bild: Andreas Kasparbauer

Am 5. März will Christopher Köhler mit „Sex, Drugs & Kartentricks!“ das Publikum verzaubern. Ein rasanter Mix aus Comedy, Magie und Improvisation, heißt es in der Presseinformation. Andere Zauberer mögen Christopher Köhler nicht für das, was er macht, sondern wie er es macht.

Christoph Köhler | Bild: Christopher Köhler

Köhler sei das Maschinengewehr der deutschen Comedy- und Zauberszene und böte grandiose Situationskomik und rasante Sprachgewalt, verspricht der Veranstalter. Weiter geht es am 18. März mit Django Asül und „Offenes Visier“ weiter. Der gebürtige Deggendorfer mit türkischen Wurzeln gehöre schon seit Längerem zur High Society des Kabaretts.

Django Asül kommt mit seinem Programm „Offenes Visier“ nach Radolfzell ins Milchwerk. | Bild: Dirk Beichert BusinessPhoto

Einer der Höhepunkte im kommenden Jahr wird unweigerlich Matze Knop mit „Mut zur Lücke“ am 24. März sein. Mittlerweile gehört Matze Knop zum festen Inventar der deutschen Comedy-Szene. Sein Talent, Stimmen und Personen perfekt nachahmen zu können, sei zu seinem Markenzeichen geworden, teilt der Veranstalter mit. Besonders als Franz Beckenbauer sei er seit der Fußballweltmeisterschaft 2006 immer wieder zu sehen.

Bruno Jonas | Bild: Ralf Wilschewski

Bruno Jonas macht den Abschluss fürs Frühjahr und präsentiere am 26. März mit „Meine Rede“ Kabarett auf die lustigste Art und Weise – nämlich auf bayrisch. Mit Soloprogrammen wie „Es geht weiter“ und „So samma mia“ begeisterte er Bayern sowie Nicht-Bayern auf den Kabarett-Bühnen Deutschlands und hat sich in den Jahren seiner Karriere in das Herz seiner Zuschauer gewitzelt.

Christoph Sieber. | Bild: TATIANA KURDAFOTOGRAFEN-WELT

Den finalen Abschluss des Kabarett-Winters bildet am 6. Oktober der Nachholtermin von Christoph Sieber mit „Mensch bleiben“. Er sei wortgewandt, scharfsinnig und spreche das aus, was sich viele nicht einmal zu denken trauen: Christoph Sieber ist einer der besten Kabarettisten dieses Landes, so der Veranstalter. Mit jeder Menge Galgenhumor und Wortwitz durchleuchte er das aktuelle Zeitgeschehen und lege dabei den Finger tief in die Wunde.

Karten im Vorverkauf sind erhältlich über die Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, Telefon (0 77 32) 8 15 00 sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder unter www.mcd-ticketshop.reservix.de Tickethotline: (0 18 06) 70 07 33. Das Abo (20 Prozent Ermäßigung auf alle Veranstaltungen) ist in der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH erhältlich.