von pm

Es ist ein Thema, das in Radolfzell für Diskussionen sorgt: Um für den Neubau des Pflegeheims auf der Mettnau ausreichend Eigenkapital zu haben, muss die Spitalstiftung einen Teil ihres Grundstücks am Krankenhaus verkaufen. Oberbürgermeister Simon Gröger und Bürgermeisterin Monika Laule wollen nun mit den Anwohnern und Bürgern zu diesem Thema in den Dialog treten.

Aus diesem Grund veranstaltet die Stadtverwaltung am Montag, 7. März, um 16.30 Uhr einen Bürgerdialog vor Ort auf der betroffenen Wiese am Krankenhaus. Wie es in der Ankündigung heißt, werden neben Simon Gröger und Monika Laule auch fachkundige Vertreter der Stadtverwaltung für Fragen zur Verfügung stehen.

Der Bürgerdialog findet unter Einhaltung der 3G-Regel statt. Das heißt, Teilnehmer müssen vollständig geimpft oder genesen sein oder einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden oder einen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden, vorlegen. Ein entsprechender Nachweis sei mitzuführen. Es gilt zudem FFP2-Maskenpflicht und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Wer an dem Bürgerdialog teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis Freitag, 4. März, per E-Mail an Nicole.Rabanser@Radolfzell.de oder telefonisch unter der Nummer (07732) 81108 anzumelden.