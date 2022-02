Nach einer einjährigen, coronabedingten Pause war sie nun wieder auf der Mettnau, um den Mitarbeitern und Patienten des Radolfzeller Krankenhauses ihre Aufwartung zu machen: Die Narrenmusik der Narrizella Ratoldi unter der Leitung von Michael Back.

Fast wie in guten alten Zeiten

Die Musiker brachten gute Laune und flotte Musik mit und verbreiteten närrischen Flair, auch wenn in diesem Jahr laut Pressemitteilung des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN) alles etwas anders, kleiner und vor allem draußen und nur mit einem zahlenmäßig begrenzten Publikum stattfand. Dennoch fühlte es sich bei frühlingshaften Temperaturen auf der Terrasse des Klinikums beinahe ein bisschen so an, wie in den guten alten Zeiten.

Und die reichen schon lange zurück: Die Narrenmusik kommt nun schon seit fast 100 Jahren zu Besuch: Die Gruppe spielte erstmals am Schmotzige Dunschtig im Jahr 1926 im Zeller Krankenhaus. Seitdem ist ihr Auftritt zu einer beliebten Tradition bei den Narren, aber auch bei der Belegschaft und den Patienten der Klinik geworden.

Speis und Trank für die Musiker

„Schön, dass ihr uns von Anfang an treu geblieben seid und so lange durchgehalten habt“, erklärte Chefarzt Dr. Sebastian Jung und hieß die Narren im Namen des Radolfzeller Krankenhauses willkommen.

Er rechnete vor: Im Jahr 2022 ist die Mutter der Narrenmusik, die Narrizella Ratoldi 181 Jahre, das Krankenhaus auf der Mettnau 116 Jahre, und die Narrenmusik 96 Jahre alt. Und wie es sich für das alte Haus gehöre, lade man die „junge musikalische Braut“ gerne zu Speis und Trank ein.

Narrizella-Orden in Silber

Dem närrischen Treiben wohnten erstmalig der Vorsitzende der GLKN-Geschäftsführung, Bernd Sieber, HBK-Verwaltungsdirektorin Rebecca Sellmann und – in Vertretung der Pflegedirektorin – Care Manager Andreas Berkowitz bei.

Der Narrizella-Orden in Silber war ihnen sicher, Gold müsse man sich erst verdienen, so Narrenmusik-Chef Michael Back, als er die närrischen Blechle verteilte. Es waren übrigens Orden vom vergangenen Jahr, denn heuer hatte die Narrizella auf einen Jahresorden verzichtet.