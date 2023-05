Über elf Jahre lang war Christian Link Gemeindepfarrer der evangelischen Kirche in Radolfzell, prägte das Gemeindeleben stark und trieb maßgeblich die aktuell noch laufende Renovierung der Christuskirche voran. Nun wurde er in einem feierlichen Gottesdienst an der alten Konzertmuschel auf der Mettnau verabschiedet.

Denn Link wechselt das Amt: Ab dem 1. Juni ist er der neue Dekan des Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt. Wie Link schon in der Vergangenheit berichtete, ist sein Umzug erst unmittelbar davor am 30. Mai geplant.

Zum Abschied scheint die Sonne

Bei bestem Wetter konnten sich nun nicht nur die Gemeindemitglieder von ihrem langjährigen Pfarrer verabschieden, sondern auch Oberbürgermeister Simon Gröger, die katholische Gemeinde, die Nachbargemeinden Böhringen, Gaienhofen und Gottmadingen, die Radolfzeller Feuerwehr, die Notfallseelsorge im Bezirk und viele weitere, berichtet das evangelische Pfarramt.