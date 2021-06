von Georg Lange

Eine Fasnacht mit zwei Narrenbäumen. Eine Sau, die durch das Dorf getrieben wird. Und eine Versammlung des Turnvereins, bei dem bis zur Mitte der 1980er Jahre noch auf eine Sitzordnung Wert gelegt wurde. „Nur, dass du es weißt: Hier sitzen die Frauen rechts und die Männer links“, stupfte Hubert Schorn seine Ehefrau Conny kurz vor ihrem ersten Besuch im Turnverein an.

Erzählband wird am Samstag, 3. Juli, vorgestellt

Das sind drei von 25 knackigen, köstlichen und unvergesslichen Kurzgeschichten aus Möggingen in dem Erzählband „Zamme Gsammelt“. Anlässlich der Heimattage wird der reich bebilderte Erzählband am Samstag, den 3. Juli auf dem Dorfplatz von Möggingen um 15 Uhr in einer Lesung vorgestellt. „Heimaterzählungen einmal anders – ohne Kitsch und Kirchturm“, verspricht Herausgeberin Jutta Maisch: Dafür mit Menschen im Vordergrund mit deren reichen Erlebnissen im Dorf.

Radolfzell Das Land blickt nach Radolfzell: So wird der Baden-Württemberg-Tag am 3. und 4. Juli in Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Gebürtige Mögginger und Zugezogene haben eines gemeinsam: Das Dorf ist für sie zur Heimat geworden. „Möggingen ist ansteckend“, erzählt Conny Schorn über ihre Wahlheimat. Es sei ein Dorf, wo man sich sofort wohlfühlen kann. Der Erzählband gibt einen Eindruck von diesem Wohlfühlfaktor in der Ortschaft, vom Ideenreichtum seiner Dorfbewohner aber auch von Erlebnissen aus der Nachkriegszeit wieder.

Journalisten haben die Geschichten aufbereitet

Jeder Erzähler des 112 Seiten umfassenden Bandes wurde vom Fotografen René Lamb in charaktervollen Portraits festgehalten und den 25 Geschichten beigefügt. Drei Journalisten hatten die Erzählungen in persönlichen Gesprächen mit den 25 Dorfbewohnern aufgezeichnet und für den Erzählband aufbereitet. Schnell und kurzweilig erzählt geben die Geschichten Einblicke in das Dorfgeschehen und in die Seele der Mögginger Bürger im Sinne einer „mündlichen Überlieferung“.

Radolfzell Der neue Naturlehrpfad in Möggingen ist eröffnet: Erste Besucher begeben sich auf Spurensuche Das könnte Sie auch interessieren

Der Erzählband kann bei Jutta Maisch telefonisch unter (07732) 911199 vorbestellt werden oder am Samstag, 3. Juli auf dem Dorfplatz von 13 bis 16 Uhr sowie danach in den Radolfzeller Buchhandlungen sowie im Rathaus Möggingen für 15 Euro erworben werden.