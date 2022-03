von Georg Lange

Die „Earth Hour“, auf Deutsch übersetzt „die Stunde der Erde“, ist eine Klima- und Umweltschutzaktion, bei der am vergangenen Samstag weltweit für eine Stunde öffentliche Beleuchtungen ausgeschaltet wurden – auch in Radolfzell.

Es bleiben noch rund sieben Jahre

So erlosch um 20.30 Uhr die Beleuchtung am Münster Unserer Lieben Frau. Und an der Fassade der Radolfzeller Stadtbibliothek tickte parallel in leuchtenden Ziffern die noch verbleibende Zeit, die bis zu einer globalen Erwärmung um 1,5 Grad bleibt. Laut der Uhr gab es am vergangenen Samstag dabei eine Restspanne von etwas mehr als sieben Jahren.

Die Uhr des Berliner Mercator Instituts wurde auf Initiative der Bewegung „Parents for Future“ an die Fassade der Bibliothek geworfen. Die Fridays-for-Future Gruppe lud zudem auf dem Marktplatz zu einer Mahnwache für Earth Hour und zugleich zu einer Wache gegen den Krieg ein. 30 Bürger nahmen an der Veranstaltung teil.

Auch der Ukrainekrieg findet Beachtung

„Die Mahnwache zur Earth Hour soll daran erinnern, dass uns nur noch wenig Zeit für das Verhindern schwerer Folgen der Klimakrise bleibt“, erklärte Initiatorin Anika Christen von Fridays for Future. Und weil aktuell auch ein Krieg in der Ukraine stattfinden würde, sei es wichtig, beiden Krisen gleichzeitig zu gedenken.

Anika Christen wollte mit beiden Wachen zeigen, dass es dabei auch einen Handlungsbedarf gibt. Dabei machte sie sich in ihrer Rede vor den Teilnehmern der Veranstaltung für eine Integration der Kriegsflüchtlinge stark.

Kipppunkt des Klima-Systems

Jens Mühlhoff und Beate Weber sind für die Bewegung Parents for Future Singen/Radolfzell aktiv und initiierten die Fassaden-Beleuchtung an der Radolfzeller Stadtbibliothek. Die CO2-Uhr stellt den Kipppunkt des Klima-Systems dar. Nach dieser wäre durch die CO2-Emissionen der Menschheit in etwa sieben Jahren eine Klimaerwärmung von 1,5 Grad erreicht, erklärt Mühlhoff. Es gebe gleich mehrere Kipp-Punkte, die miteinander zusammenhängen, erklärte der Chemie- und Biologielehrer: Wenn der erste erreicht sei, dann löse dieser weitere aus.