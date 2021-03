Das Schnelltestzentrum Radolfzell-Höri bietet ab Samstag, 27. März, eine kostenlose Corona-Schnelltestmöglichkeit in der Drive-In-Teststraße auf dem Radolfzeller Messeplatz. Von 8 bis 13 Uhr sei die Testung im Zwei-Minuten-Takt möglich, wenn sich die möglichen Teilnehmer im Vorfeld auf der Internetseite www.testcenter-radolfzell.de registriert und angemeldet hätten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Radolfzell. Das Buchungssystem sei ab Donnerstag, 25. März, freigeschaltet.

Anmeldung über Online-Portal

Zur korrekten Anmeldung heißt es aus dem Rathaus: „Je Person muss ein Testtermin über die Onlineanwendung vereinbart werden.“ Ohne vorherige Anmeldung sei keine Testung im Drive-In möglich. Testen lassen können sich Einwohner von Radolfzell, Moos, Gaienhofen und Öhningen ohne typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus. Diese Symptome sind Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, trockener Husten sowie Halsschmerzen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer nicht in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder in den vergangenen 14 Tagen standen.

Radolfzell Hier können sich Bewohner der Höri ab Montag testen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Die Drive-In-Teststraße befindet sich im hinteren Teil des Messeplatzes. „Die Parkmöglichkeiten im vorderen Teil stehen uneingeschränkt zur Verfügung“, so die Pressemitteilung. Die Einfahrt auf den Messeplatz erfolge über die Friedrichstraße. Zum Ablauf des Tests auf dem Messeplatz meldet die Stadt, dass bis zur Durchführung des Schnelltests eine medizinische Maske zu tragen sei. Die Maske dürfe erst nach Aufforderung des medizinisch-geschulten Testpersonals abgenommen werden. Die Insassen würden während des Tests das Fahrzeug nicht verlassen, der Test werde durch das geöffnete Fenster durchgeführt. Das Testergebnis könnten die Getesteten etwa 15 bis 25 Minuten nach dem Abstrich von zu Hause über einen QR-Code oder über eine Internetadresse abrufen. Die Stadtverwaltung empfiehlt, bis zur Information über das Testergebnis jegliche Kontakte zu meiden.

Positive Tests müssen überprüft werden

Bei einem positiven Testergebnis würden die Daten an das Gesundheitsamt übermittelt. Dieser Ablauf sei zwingend, so die Pressestelle. Außerdem müsse sich gemäß der „Corona-Verordnung Absonderung“ jeder, der mittels Antigen-Schnelltests positiv getestet werde, unverzüglich in häusliche Isolation begeben. „Bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise mit dem Gesundheitsamt müssen sich auch alle Haushaltsmitglieder der positiv getesteten Person in häusliche Quarantäne begeben“, so die Stadtverwaltung Radolfzell. Ein positives Ergebnis des Schnelltests sollte im Nachgang mit einem PCR-Test verifiziert werden.

Infos und Links zu Terminvereinbarungen des Schnelltestzentrums Radolfzell-Höri sind unter www.radolfzell.de/testzentrum eingestellt.