Die Narrizella Ratoldi öffnet wieder die Türen ihres Zunfthauses für den Zunfthaussommer. Und dieser beginnt passend auch zum Beginn der Sommerferien am Freitag, 5. August, mit den Kistenhockern.

Das badische Mundarttrio bietet eine Mischung aus Kabarett, handgemachter Musik und Comedy. Sie kommen mit ihrem Programm „Ab ins Beet“ nach Radolfzell. Die Karten hierfür kosten 18 Euro. Zu jedem Eintritt spendiert die Narrizella noch ein Glas Sekt. Weiter geht es am Freitag, 12. August, mit den Schlegele Kings und einer besonderen Lesung von Wolfgang Drobig. Die Karten kosten hier 13 Euro pro Person.

Böhringer Blasmusikband soll für Stimmung sorgen

Auch am Freitag, 19. August, kommen lokale Künstler ins Zunfthaus der Narrizella. Die Böhringer Band Brasserz wird für ordentlich Stimmung sorgen. Die Brasserz sind 16 junge Musiker aus Böhringen und

Umgebung, die beweisen, dass Radolfzell wirklich die Hauptstadt der Blasmusik ist. Der Eintritt kosten 13 Euro.

Und am Freitag, 26. August, wird es international. Unter dem Motto „Baden trifft Spanien“ können Gäste kulinarische und Musikalische Überraschungen aus Spanien erwarten. Der Eintritt, inklusive einem Glas Sangria und Paella satt kostet für diesen besonderen Abend 25 Euro. Los geht der Zunfthaussommer jeweils um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr über den Eingang in der Seestraße.

Vorverkauf beginnt an der Roten Tonne

Der Vorverkauf beginnt bereits am Samstag, 16. Juli, wie immer an der Roten Tonne vor dem Zunfthaus. Weitere Vorverkaufsstellen sind EP Hiller oder die Tourist-Information. Und während man samstags Karten für den Zunfthaussommer kauft, kann man auch gleich den Frühschoppen der Narrizella vor dem Zunfthaus besuchen.

Dieser findet statt ab 10.30 Uhr jeweils samstags im August. Auch hier kann sich das musikalische Programm sehen lassen. Am Samstag, 6. August, spielen die Schloßberg Musikanten aus Güttingen auf. am 13. August gibt sich die Narrenmusik der Narrizella die Ehre und wird sicher den ein oder anderen neuen Hit mit im Gepäck gaben. Am 20. August spielt die Gruppe Remember bekannte und geliebte Oldies. Und am 27. August werden die D‘ Querbeetler vom Hegau vor dem Zunfthaus für Stimmung sorgen.